Щастя жити на Борщовій: Клопотенко запропонував креативно змінити назви вулиць

Популярний шеф-кухар Євген Клопотенко поділився цікавою ініціативою щодо перейменовування вулиць в українських містах. Нова хвиля дерусифікації торкнулась цього питання вже у багатьох містах, тому і кулінарний експерт не міг оминути її увагою.

35-річний український кулінарний експерт Євген Клопотенко вже давно активно відстоює українські традиції не лише у стравах. Бізнесмен та засновник соціального проєкту "Нове шкільне харчування" звернув увагу на те, що в Україні досі залишаються вулиці, назви яких пов'язані з Росією. Тому на своєму профілі в інстаграм він поділився думками з цього приводу.

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Є такі вулиці в Україні, як Московська, Саратовська, Героїв Сталінграду і подібні, що пов‘язані з росією та радянським минулим. Чому ці вулиці не можуть існувати під такими назвами – очевидно. І не тільки тому, що вимовляти бридко. Процес перейменування цих вулиць вже запущений в деяких містах. Читав, що це точно у Києві та Дніпрі. І громад заохочують долучатися до створення нових назв. Тому, якщо у вашому місті є такий двіж з перейменування, то я хотів би подарувати вам думку, що хоча б одну з вулиць варто назвати Борщова. По Києву – моя команда просувала цю назву до 24.02, і от зараз поновлюємо цю активність, – зазначив Клопотенко.

Він також додав, що охочі долучитись до такої ініціативи можуть звернутись до місцевих міських рад, адже така назва дійсно має право на існування.

По-перше, це щастя жити чи просто йти по вулиці Борщовій. По-друге, борщ для українців на цій війні робить багато. Підтримує, єднає, бісить руськіх, просуває Україну за кордоном, через нього збирають кошти, підтримують українців та висловлюють захват іноземці. У мене навіть язик не повертається називати борщ просто їжею, – пояснив він.

І чимало прихильників розділили таку ідею шеф-кухаря, а дехто навіть зізнався, що тепер борщ асоціюється завжди ще й з самим Клопотенком.

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