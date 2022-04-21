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Ось скільки коштів зібрала Джамала на підтримку України
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Forbes вирахували, скільки співачка Джамала зібрала грошей для підтримки українців та Збройних Сил України під час різних благодійних концертів, на яких виступала.
Джамала зібрала 90 мільйонів євро для України та стала лідеркою у зборах коштів для українців. Більше неї зібрали хіба що великі організації.
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Національний банк України переказав 511 мільйонів доларів на користь ЗСУ. Компанія Epic Games зібрала 144 мільйони доларів для гуманітарної допомоги. Фонду "Повернись живим" задонатили 114 мільйонів доларів на ЗСУ.
Джамала від початку повномасштабної війни виїхала зі своїми маленькими дітками закордон і розпочала активну благодійну діяльність. Вона виступала у багатьох європейських містах, виконувала свої пісні й збирала кошти на потреби українців. Загалом вона зібрала 90 мільйонів доларів. Джа вже встигла побувати на благодійних концертах у Великобританії, Іспанії, Литві, Польщі, Німеччині, Румунії та інших, цей список лише збільшується.
"В моєму випадку це заслуга величезної кількості людей. Я вдячна всім, хто організовує події, збирає та перенаправляє кошти, купує квитки, донатить. Вдячна, що можу робити те, що люблю найбільше в житті та одночасно допомагати Україні. Зібрані кошти надходять в різні українські та міжнародні фонди – UNICEF, ARD та інші. Організації, своєю чергою, й перераховують їх на потреби українців. Ці люди, компанії та організації в списку Forbes – справжній приклад людяності. Але за ними стоїте ви, мільйони українців та громадян світу. Кожний з вас – герой", – поділилась Джамала.
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