Це – НЛО: Пентагон офіційно визнав три відео з невизначеними об'єктами справжніми

Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що три відеозаписи з невизначеними літаючими об'єктами (НЛО), які раніше потрапили в мережу, справжні. Ролики були зроблені з військових літаків американських ВПС.

Як йдеться на сайті Пентагону, відео з НЛО в прицілі американських винищувачів були зняті ще в 2004-му та 2015-му, однак громадськість побачила їх вперше через "несанкціоновану публікацію у 2007 та 2017 роках". Тепер ВМС США підтвердили правдивість цих роликів.

На відео видно, що під час запису інфрачервоних камер електрооптичної прицільної системи винищувача F/A-18 Super Hornet невизначені літаючі об'єкти рухаються дуже швидко. На двох роликах чути голоси пілотів, які з побоюванням реагують на швидкість НЛО та з подивом обговорюють побачене. Де саме зафіксували ці об'єкти – у Пентагоні не вказали.

ВМС визнали правдивість відео ще у вересні минулого року, але офіційно випустили їх лише зараз. "Після ретельного огляду відомство дійшло висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеороликів не виявляє жодних засекречених можливостей чи систем, а також не заважає подальшим розслідуванням вторгнення у військовий повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів", – зазначили у Пентагоні.

У 2017 році один з пілотів, який побачив НЛО у 2004-му, повідомив CNN, що об'єкт рухався так, що він не міг це пояснити. "Коли я наблизився до нього ... він швидко прискорився на південь, і зник менш як за дві секунди, – сказав пілот ВМС США Девід Фравор, – Це було надзвичайно круто, як м'яч для пінг-понгу, що відскакує від стіни".

У Пентагоні зазначили, що "явища в повітрі, які спостерігаються на відео, й надалі є невстановленими".

Першими ці ролики опублікували члени дослідницької групи To The Stars Academy of Arts & Science, співзасновником якої ексвокаліст Blink-182 Том ДеЛонг. На їхню думку, НЛО на відео мають позаземне походження, оскільки вони літають без крил і газового шлейфа, які властиві авіації.

Пояснення позначок у прицілі винищувача:

Файли із задокументованими зйомками можна завантажити з електронної бібліотеки американських ВМС.

