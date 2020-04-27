У NASA показали на відео швидкість польоту МКС

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США розповіло про швидкість польоту МКС і опублікувало відповідне відео в Twitter.

У NASA порівняли швидкість Міжнародної космічної станції зі швидкістю літаків. За визначенням агентства, станція з Землі схожа на дуже яскраву зірку, яка летить в небі.

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"Швидкість літаків складає близько 966 км на годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю більш ніж 28 164 км на годину", – йдеться в повідомленні.

Airplanes fly about 600 mph, but the @Space_Station orbits Earth at 17,500 mph & looks like a very bright star moving across the sky. Did you know that you can track when the station will pass overhead? Find out when & where to #SpotTheStation: https://t.co/IV6AZcGh8B #NASAatHome pic.twitter.com/55bUe1yoOs — NASA (@NASA) April 26, 2020

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