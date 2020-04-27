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У NASA показали на відео швидкість польоту МКС

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МКС - фото 1
МКС / wikipedia

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США розповіло про швидкість польоту МКС і опублікувало відповідне відео в Twitter.

У NASA порівняли швидкість Міжнародної космічної станції зі швидкістю літаків. За визначенням агентства, станція з Землі схожа на дуже яскраву зірку, яка летить в небі.

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"Швидкість літаків складає близько 966 км на годину, а МКС обертається навколо Землі зі швидкістю більш ніж 28 164 км на годину", – йдеться в повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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