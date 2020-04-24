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Фахівці створили першу інтерактивну геологічну карту Місяця

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Фахівці створили першу інтерактивну геологічну карту Місяця - фото 1

Науковці з Геологічної служби США і космічного агентства NASA створили першу інтерактивну геологічну карту Місяця. Вся поверхня супутника Землі була класифікована вченими.

Так, фахівці відзначили, що вся поверхня Місяця була відображена на карті вперше. Вона також була класифікована астрогеологами USGS, вченими з NASA і фахівцями Місячного планетарного інституту.

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Інтерактивна карта доступна в мережі. Вона покликана допомогти майбутнім місіям на Місяць і дослідженням. Відзначається, що масштаб карти становить 1:5 000 000. Вона була створена за допомогою інформації з супутникових місій.

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Джерело: usgs
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