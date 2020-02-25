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Будь мужиком, казали вони: чоловіча версія звернення, яке підірвало мережу
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Новим хітом мережі став ролик, у якому акторка, відома за роллю в серіалі "Секс і місто", а також громадська та політична діячка Синтія Ніксон зачитує потужний монолог "Be A Lady, They Said". У відео йдеться про стереотипи щодо жінок, однак чимало упереджень стосуються й чоловіків.
Синтія Ніксон згадує низку стереотипів, які нав'язують жінкам. Будь приваблива, не товста, не надто худа, сексуальна і скромна водночас тощо. Користувачів мережі вразили влучні слова, тож ролик "Be A Lady, They Said" став вірусним:
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Однак чимало упереджень стосуються й чоловіків, тож у відповідь на жіночий маніфест у мережі з'явились й звернення від імені чоловіків. Наводимо текст одного із них, який написала Mary Karachyna.
Будь мужиком, говорили вони
"Будь мужиком, говорили вони. Твої джинси висять дуже низько. Твої лосини для бігу занадто обтягуючі. Твоя краватка недостатньо затягнута. Одягни піджак. Піджак для серйозних чоловіків. Не носи яскраве. Будь стриманим. Ніколи не носи рожеве, ти ж не жінка.
Ти повинен подобатися жінкам. Будь впевненим. Носи туфлі. Носи білосніжні сорочки. Носи дорогий годинник. Не носи светр на плечах. Не отримуй п'ятірки. Зривай уроки. Іди на пиво замість пар. Бий, коли страшно. Не плач. Не слухай повільну сумну музику. Не грай на фортепіано. Купи останній айфон. Не будь нудним. Прояви креативність. Додай червоне. Додай синє. Але не рожеве.
Будь мужиком, говорили вони. Качайся. Качайся. Зареєструйся на Ironman. Ходи на бокс. Тягни штангу. Перепливи Босфор. Керуй яхтою. Не будь дрищем. Не будь товстим. Жінки не люблять гладких. Жінки не люблять слабкі руки. Бігай. Жми. Качайся.
Випий протеїн. Будь природним. З'їж сир. Але не ложечкою. Закинь сир з протеїном в блендер. Додай банан. Це по-чоловічому. Їж піцу. Їж бургери. Їж МакМеню. Нехай штани не застібаються, тебе не повинно це хвилювати, ти можеш собі це дозволити. Будь великим. Будь сильним. Будь потужним. Не заходь на кухню. Не мий посуд. Не мий підлогу. Не зчищай лайно в унітазі після себе.
Будь мужиком, говорили вони. Роби ремонт сам. Прикрути поличку. Просвердли дірку в стіні. Протяжка, скоба, торцювання, трамбовка. Забий цвяхи. У білій сорочці. Читаючи поему. Будь завжди збудженим. Не будь хтивою твариною.
Будь мужиком, говорили вони. Будь симпатичним, але не геєм. Будь сильним, але не мужланом. Будь романтичним, але не плаксієм. Будь сміливим, але не ідіотом. Ризикуй, але не закладай всі гроші. Гуляй з друзями і розслабляйся, але до 23.00. Будь ризикованим і брутальним, але не гопником. Не говори вголос хайлайтер. Купи квартиру. Оплачуй житло. Оплачуй спільне дозвілля. Оплачуй спільні подорожі. Оплачуй її витрати. Не питай розмір її зарплати, це не личить чоловікам.
Будь мужиком, говорили вони. Не говори про свої почуття. Не говори про свої борги і кредити. Не говори про колишню дружину. Будь стриманим. Будь мовчазним. Будь поблажливим.
Досить мовчати. У тебе що, немає почуттів? Скажи мені хоч щось! Якщо ти не говориш, значить тобі все одно. Чому ти плачеш? Ти принижуєш мене своїми слізьми. Чому ти не можеш бути відвертим і щирим. Чому ти вивалюєш всі проблеми на мене, мені й своїх достатньо. Ти повинен захищати. Ти повинен гарантувати. Ти повинен оплатити. Ти повинен закрити рот своїй колишній дружині, з якою у тебе діти.
Будь мужиком, говорили вони. Не думай про те, як втомилися ноги, коли ти зверху. Завжди кінчай. Завжди. Вранці або ввечері, після відрядження або з похмілля, в 20 або 40.
Удай, що секс тобі сподобався. Заспокой її. Скажи, що справа в тобі, а не в ній. У тебе завжди повинна бути хороша робота, щоб ти міг сказати, що сьогодні не встає через утому. Будь пристрасним. Будь ніжним. Розривай на ній білизну. Води пальцем за вушком дві години поспіль. Дивись порно, щоб навчитися робити їй краще. Ніколи не дивись порно тому, що це зрада. Пам'ятай який у неї день циклу. Купуй їй заздалегідь прокладки і розрізняй кількість крапель на упаковці.
Будь мужиком, говорили вони. Не говори занадто голосно. Не говори занадто багато. Не сиди так. Не стій так. Не лякайся. Чому ти такий сумний? Чоловіки не сумують. Чому ти такий веселий? Ти не здатний на серйозні почуття. Не плач. Не кричи. Не скаржся.
Будь суперменом. Будь собою. Не будь емоційною колодою. Не хочу бачити твої сльози. Бажай дітей від неї. Проведи з ними весь час по максимуму. Не затримуйся на роботі. Заробляй так, щоб забезпечити всю сім'ю.
Будь мужиком, говорили вони. Будь романтичним. Носи квіти. Даруй подарунки. Пиши любовні листи і записки. Вір, що три місяці без поцілунку, – це нормально. Не гугли, що таке френдзона. Будь терплячим. Будь наполегливим. Поправ свою краватку. Будь владним. Контролюй все. Вона не повинна здогадатися, що ти не впевнений в собі. Стукай кулаком по столу. Пий багато. Доводь свою правоту. Випивай пів пляшки віскі, не моргнувши оком. Вмикай кран у ванній для створення шуму, коли блюєш.
Відчиняй всюди двері. Говори компліменти кожен день. Став спільне фото на заставку телефону. Пиши вірші. Не пиши погані вірші. Даруй букети квітів. Не даруй ромашки.
Будь мужиком, говорили вони. Зроби пропозицію. Купи перстень. Оплати весілля. Знайди квартиру. Купи квартиру. Зроби ремонт. Твої сперматозоїди повинні бути корисними. Домовся зі сперматозоїдами. Відведи її до лікарні і чекай її завжди в приймальні. Ніколи не говори, що тобі самому потрібно в лікарню і щоб тебе почекали в приймальні. Оплати дітям хорошу школу. Відвези дружину на відпочинок. "Я витратила на тебе кращі роки", – мовчки зітхни.
Будь мужиком, говорили вони. Добивайся жінку. Будь наполегливим. "Ні" – це "так". Спробуй знову. Іди напролом. Жінкам подобається сила. Жінкам подобається, коли над ними беруть контроль. Наполягай на сексі. Жінкам подобається, коли їх високо цінують. Вкладай. Купуй квіти. Плати в ресторанах. Плати всюди.
Купуй айфони. Бронюй квитки. Говори з персоналом. Захисти її від хвилювань. Мовчки розкидай пелюстки троянд по кімнаті, поки дзвонять кредитори. Не розмовляй з іншими жінками. Не дивися в очі. Не привертай увагу. Не працюй допізна. Не жартуй вульгарно. Не усміхайся незнайомкам. Нікому не вір. Ніколи не сумнівайся. Ніколи не бійся.
Будь сильним. Будь сильним. Будь сильним. Завжди говори "так". Завжди говори "ні". Просто будь мужиком, говорили вони.
Не вірте в стереотипи та не живіть на догоду іншим. Будьте собою та забийте на кліше!
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