Жінки частіше зляться за кермом, ніж чоловіки: цікаве дослідження

Жінки поводяться за кермом більш агресивно, ніж чоловіки. Такий результат дослідження, проведеного британським підрозділом марки Hyundai. Опитування проводилося серед 1000 британських водіїв.

Під час дослідження учасники оцінювали свою емоційну реакцію на різні подразники, серед яких звуки, запахи, тактильні та смакові відчуття при різних сценаріях водіння.

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Тож корейська марка Hyundai наводить точні цифри: жінки за кермом в середньому на 12% зліші за чоловіків. Водії жіночої статі частіше сигналять і кричать на машини, які їх підрізали. Крім того, вони на 14% більше зляться на пасажира, який пристає з цінними вказівками, і на 13% менше терпимі до водіїв, які забувають вмикати сигнали повороту.

Керівник дослідження Патрік Фаган, поведінковий психолог з Голдсмітського університету Лондона, вважає, що причина агресії жінок-водіїв криється в древніх інстинктах. У жінок більше розвинені "оборонні" інстинкти, які змушують їх гостріше сприймати небезпеку і агресивніше на них реагувати.

Дослідження також показало, що є дві домінуючі емоції, які викликає у людей водіння: щастя і відчуття свободи та злість, коли водій відчуває втрату контролю над ситуацією. 51% респондентів зізналися, що саме почуття свободи служить причиною їхньої любові до водіння. Ще 19% назвали мобільність, а 10% – незалежність.

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