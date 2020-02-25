На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жінки частіше зляться за кермом, ніж чоловіки: цікаве дослідження
-
- 10
Жінки поводяться за кермом більш агресивно, ніж чоловіки. Такий результат дослідження, проведеного британським підрозділом марки Hyundai. Опитування проводилося серед 1000 британських водіїв.
Під час дослідження учасники оцінювали свою емоційну реакцію на різні подразники, серед яких звуки, запахи, тактильні та смакові відчуття при різних сценаріях водіння.
І ще: Tesla Cybertruck у Києві: ми з'ясували, чи справді це той самий пікап
Тож корейська марка Hyundai наводить точні цифри: жінки за кермом в середньому на 12% зліші за чоловіків. Водії жіночої статі частіше сигналять і кричать на машини, які їх підрізали. Крім того, вони на 14% більше зляться на пасажира, який пристає з цінними вказівками, і на 13% менше терпимі до водіїв, які забувають вмикати сигнали повороту.
Керівник дослідження Патрік Фаган, поведінковий психолог з Голдсмітського університету Лондона, вважає, що причина агресії жінок-водіїв криється в древніх інстинктах. У жінок більше розвинені "оборонні" інстинкти, які змушують їх гостріше сприймати небезпеку і агресивніше на них реагувати.
Дослідження також показало, що є дві домінуючі емоції, які викликає у людей водіння: щастя і відчуття свободи та злість, коли водій відчуває втрату контролю над ситуацією. 51% респондентів зізналися, що саме почуття свободи служить причиною їхньої любові до водіння. Ще 19% назвали мобільність, а 10% – незалежність.
Читайте також: Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
18:40Жінки частіше зляться за кермом, ніж чоловіки: цікаве дослідження
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
18:15Гороскоп на 26 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Антитренди: що знову стало модним?
-
17:37Наталя Могилевська вразила несподіваною зміною іміджу: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:20Названі продукти для здорового кишечника
-
17:13У Франції приготували піцу з рекордною кількістю сирів: відеофакт
-
16:52Настя Каменських завела мережу грайливими танцями
-
16:40Син Роналду завів Instagram: перші фото
-
16:23Люди, народжені в ці чотири дні, мають особливу місію
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
16:00Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними
-
15:45У мережі опублікували подробиці про iPhone 12
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:30У Канаді знайшли 16-річний зворушливий лист у пляшці: що у ньому
-
15:17Як італійка захищалася від коронавіруса: кумедне фото
-
15:00Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
14:52Ексхолостяк Добринін і його наречена поділилися інтимним знімком
-
14:42Велосипедистів і власників самокатів перевірятимуть на алкоголь
-
14:25Названо найпростіший спосіб покращити пам'ять
-
14:07Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою
-
13:55Прості побутові лайфхаки, які стануть у пригоді
-
13:43Tesla Cybertruck у Києві: ми з'ясували, чи справді це той самий пікап
-
13:29GO-A стримано відповіли на критику Тараса Тополі, але Квінта згадав Альошу: відео
-
18:22Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
-
16:10Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
-
13:07Який вигляд мали українські політики в 90-х: раритетні фото
-
11:15ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе
-
07:16Погода в Україні 25 лютого: у яких областях пройдуть дощі
- 24 лютого
-
22:23Питання вечора: чи можна займатися сексом у космосі
-
18:21Названі найкращі автомобільні бренди
-
16:00Поради для водіїв: як взяти машину з салону на тест-драйв
-
14:00ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну
-
12:00Стів Джобс у кіно: найкращі фільми про засновника Apple
-
11:00Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
-
09:17Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:23Погода в Україні 24 лютого: зима повертається
- 23 лютого
-
21:1624 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:25Дівчина тижня: розкута екзотична модель Ія Дульсінея, яка показує себе у всій красі (18+)
-
16:50Як коронавірус впливає на моду: захисні маски для обличчя стали стильним трендом
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 24 лютого – 1 березня: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:45GO-A їдуть на Євробачення 2020 від України: біографія гурту-сенсації
-
10:01Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків
-
08:32До якого року електрокари повністю витіснять звичайні авто
- 22 лютого
-
21:57Нацвідбір Євробачення 2020: результати голосування, хто переміг у фіналі
-
19:14Типові помилки, яких припускаються туристи в Марокко
-
17:23Найкраща попа у світі: українська зірка Playboy похизувалась спокусливими сідницями
-
14:00Максимум правди – 5 книг про фейки і міфи
-
11:11Куди не варто їхати у 2020 році