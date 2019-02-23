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Не 23 лютого! Ось коли треба вітати українських чоловіків

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23 лютого – не українське свято! - фото 1
23 лютого – не українське свято!

23 лютого – День Червоної армії і Флоту. Зараз в низці постсоціалістичних країни відзначають це "свято" як День захисника Вітчизни, але українцям про нього давно пора забути. Наша Вітчизна – це Україна, а не СРСР, тому й вітати чоловіків ми маємо в інші дні. Розповідаємо, коли ж!

Ми пропонуємо забути про радянське свято 23 лютого і приберегти урочисті слова для українських чоловіків до інших – українських дат. Яких? Зараз розповімо!

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23 лютого раніше відзначали і в Україні, але 2014 року в цей день було оголошено жалобу після розстрілу Небесної Сотні. Того ж дня президент Петро Порошенко заявив, що Україна більше ніколи не буде відзначати це свято за військово-історичним календарем РФ. "Ми будемо поважати захисників своєї Батьківщини, а не чужої", – влучно підкреслив Порошенко.

До речі, у СРСР 23 лютого спершу було Днем Червоної армії і Флоту, який потім перейменували у День Військово-морського флоту, а потім – у День захисника Вітчизни. Основою свята стали події січня 1918 року під час Першої світової війни: тоді уряд СРСР на чолі з Леніним ухвалив Декрет про організацію Робітничо-селянської Червоної Армії.

Поступово це свято трансформувалося у День захисника Вітчизни – його на державному рівні й досі відзначають у Росії, Білорусі, Таджикистані та Киргизстані. Як вам така компанія?

23 лютого - радянське свято - фото 229578
23 лютого - радянське свято

Попри це, за традицією чимало українців й далі продовжують вшановувати військових у свято країни-окупанта, проти якої й борються наші захисники. Ви тільки подумайте, скільки в цьому цинізму! Припиніть вітати чоловіків 23 лютого – ось вам перелік свят, які варто відзначати українцям.

  • 14 жовтня День захисника України, День створення УПА, День українського козацтва. Це потрійне свято й замінило совкове 23 лютого, адже наші військові успадкували славу давньоукраїнських княжих дружин і Війська Запорізького, українських січових стрільців та вояків Української Повстанської Армії. З 2015 року є державним вихідним, тому дарувати чоловікам шкарпетки можна саме в цей день.
  • 6 грудняДень Збройних сил України. Ми відзначаємо цю дату з 1993 року на честь ухвалення 6 грудня 1991-го закону "Про Збройні Сили України". Щороку президент України вітає всіх службовців української армії, тож вітати захисників можна й у цей день.
  • 14 березня День українського добровольця. Це свято Україна офіційно запровадили в 2017 році, і воно вже на носі! Саме 14 березня вшановують героїзм захисників української незалежності, зокрема – учасників добровольчих формувань.
  • Третя неділя червняДень батька. Традиція святкувати День батька походить зі Штатів – історія свята сягає початку ХХ століття. Разом зі американцями цю дату відзначають різні країни у всьому світі. В Україні День батька відзначають у третю неділю вересня.
  • 19 листопада – Міжнародний день чоловіків. На противагу 8 березню в світі існує щорічне міжнародне свято чоловіків. Вперше його відсвяткували 1999 року в Тринідад і Тобаго, і відтоді воно поширилося іншими країнами світу.
14 жовтня – День захисника України - фото 229576
14 жовтня – День захисника України

Тут більше: Вихідні дні 2019 в Україні – календар державних свят на рік

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