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Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято

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Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято - фото 1

Благовіщення Пресвятої Богородиці віряни завжди відзначають 7 квітня. У 2019 році цей день припадає на неділю. Дізнайтеся, що обов'язково потрібно зробити, а що ні в якому разі не можна робити у цей день.

Благовіщення – велике та важливе релігійне свято. Його відзначають представники християнських конфесій по всьому світу. Це свято присвячене тому, що Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що вона народить Ісуса Христа.

І ще: Благовіщення 2019: яку погоду очікувати 7 квітня

Згідно з церковними правилами, в цей день не відбуваються заупокійні служби та моління. Також діють правила Великого посту.

Що потрібно робити на Благовіщення:

  • Потрібно перебувати в гарному настрої та радіти Благій Новині.
  • Потрібно проводити час із сім'єю.
  • Потрібно відвідувати церкву, святкове богослужіння. Особливо важливо зробити це дівчатам і жінкам.
  • Потрібно збирати та заварювати цілющі трави й квіти.
  • Потрібно дотримуватися посту: їсти рибні страви, вживати в їжу оливкова олія і навіть випити трохи вина.
  • Потрібно молитися.
  • Потрібно допомагати нужденним.
  • Потрібно зустрічати сонце.
  • Потрібно очищати душу і житло.
  • Потрібно слідувати Божим заповідям.
  • Потрібно бажати людям добра і щастя.
Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято - фото 319410

Що не можна робити у свято:

  • Не можна виконувати будь-яку роботу, займатися важкою працею, виконувати домашні справи.
  • Не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати та готувати до вечора.
  • Не можна прибирати в домі.
  • Не можна виконувати польові та садові роботи.
  • Не можна працювати на городі, з землею або підрізати дерева.
  • Не можна сваритися, лаятися, скандалити, говорити погані та злі слова.
  • Не можна ображати людей.
  • Не можна відмовляти в допомозі нужденному.
  • Не можна перебувати в поганому настрої.
  • Не можна порушувати піст.
  • Не можна здійснювати гріховні вчинки.
  • Не можна одягати новий одяг.
  • Не можна їхати з дому.
  • Не можна позичати що-небудь або давати в борг.
  • Не можна стригти й фарбувати волосся, робити складні зачіски.

До теми: Благовіщення Пресвятої Богородиці 2019: народні прикмети і звичаї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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