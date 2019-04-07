Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято

Благовіщення Пресвятої Богородиці віряни завжди відзначають 7 квітня. У 2019 році цей день припадає на неділю. Дізнайтеся, що обов'язково потрібно зробити, а що ні в якому разі не можна робити у цей день.

Благовіщення – велике та важливе релігійне свято. Його відзначають представники християнських конфесій по всьому світу. Це свято присвячене тому, що Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що вона народить Ісуса Христа.

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Згідно з церковними правилами, в цей день не відбуваються заупокійні служби та моління. Також діють правила Великого посту.

Що потрібно робити на Благовіщення :

Потрібно перебувати в гарному настрої та радіти Благій Новині.

Потрібно проводити час із сім'єю.

Потрібно відвідувати церкву, святкове богослужіння. Особливо важливо зробити це дівчатам і жінкам.

Потрібно збирати та заварювати цілющі трави й квіти.

Потрібно дотримуватися посту: їсти рибні страви, вживати в їжу оливкова олія і навіть випити трохи вина.

Потрібно молитися.

Потрібно допомагати нужденним.

Потрібно зустрічати сонце.

Потрібно очищати душу і житло.

Потрібно слідувати Божим заповідям.

Потрібно бажати людям добра і щастя.

Що не можна робити у свято:

Не можна виконувати будь-яку роботу, займатися важкою працею, виконувати домашні справи.

Не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати та готувати до вечора.

Не можна прибирати в домі.

Не можна виконувати польові та садові роботи.

Не можна працювати на городі, з землею або підрізати дерева.

Не можна сваритися, лаятися, скандалити, говорити погані та злі слова.

Не можна ображати людей.

Не можна відмовляти в допомозі нужденному.

Не можна перебувати в поганому настрої.

Не можна порушувати піст.

Не можна здійснювати гріховні вчинки.

Не можна одягати новий одяг.

Не можна їхати з дому.

Не можна позичати що-небудь або давати в борг.

Не можна стригти й фарбувати волосся, робити складні зачіски.

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