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Благовіщення Богородиці 2019: що можна і не можна робити у свято
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Благовіщення Пресвятої Богородиці віряни завжди відзначають 7 квітня. У 2019 році цей день припадає на неділю. Дізнайтеся, що обов'язково потрібно зробити, а що ні в якому разі не можна робити у цей день.
Благовіщення – велике та важливе релігійне свято. Його відзначають представники християнських конфесій по всьому світу. Це свято присвячене тому, що Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що вона народить Ісуса Христа.
І ще: Благовіщення 2019: яку погоду очікувати 7 квітня
Згідно з церковними правилами, в цей день не відбуваються заупокійні служби та моління. Також діють правила Великого посту.
Що потрібно робити на Благовіщення:
- Потрібно перебувати в гарному настрої та радіти Благій Новині.
- Потрібно проводити час із сім'єю.
- Потрібно відвідувати церкву, святкове богослужіння. Особливо важливо зробити це дівчатам і жінкам.
- Потрібно збирати та заварювати цілющі трави й квіти.
- Потрібно дотримуватися посту: їсти рибні страви, вживати в їжу оливкова олія і навіть випити трохи вина.
- Потрібно молитися.
- Потрібно допомагати нужденним.
- Потрібно зустрічати сонце.
- Потрібно очищати душу і житло.
- Потрібно слідувати Божим заповідям.
- Потрібно бажати людям добра і щастя.
Що не можна робити у свято:
- Не можна виконувати будь-яку роботу, займатися важкою працею, виконувати домашні справи.
- Не можна займатися рукоділлям, шити, в'язати та готувати до вечора.
- Не можна прибирати в домі.
- Не можна виконувати польові та садові роботи.
- Не можна працювати на городі, з землею або підрізати дерева.
- Не можна сваритися, лаятися, скандалити, говорити погані та злі слова.
- Не можна ображати людей.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденному.
- Не можна перебувати в поганому настрої.
- Не можна порушувати піст.
- Не можна здійснювати гріховні вчинки.
- Не можна одягати новий одяг.
- Не можна їхати з дому.
- Не можна позичати що-небудь або давати в борг.
- Не можна стригти й фарбувати волосся, робити складні зачіски.
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