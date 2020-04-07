Привітання з Благовіщенням 2020 у прозі: побажання своїми словами

7 квітня віряни відзначають Благовіщення Господнє 2020. Привітайте українською мовою знайомих та друзів! Підготували для вас красиві вітання в смс та прозі, які подарують святковий настрій вашим рідним.

У 2020 році релігійне християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці припадає на будень, тож у вівторок, 7 квітня, неодмінно поздоровте своїх близьких. Підготували для вас найкращі привітання на українській мові, які варто надіслати усім друзям, рідним та колегам.

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Тисніть на потрібний розділ та обирайте найкращі вітання:

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Нехай в цей світлий день ваше серце наповниться ще більшою любов'ю, а Свята Діва Марія вкриє від усіх негараздів! Нехай до Вашої оселі приходять тільки з благими звістками, тільки з добром і теплотою. Бажаю, щоб ваша душа завжди була наповнена щирістю, а серце раділо від щастя і любові. З Благовіщенням Пресвятої Богородиці!

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Як дзвін святкових дзвонів, нехай віра та благодать увійде у ваші серця. Нехай любов і радість пурхають над вами, як голуби над церковними куполами. Несіть добро та отримуйте у відповідь подяку. Допомагайте нужденним, і все вам повернеться, як бумеранг. Зі святом Благовіщення, християни! Добробуту і здоров'я у ваші домівки!

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З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість.

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Від чистого серця хочу побажати цінувати своє життя і бути вдячним Богові за все гарне, що він послав, дорожити кожним світлим моментом щастя і до кінця вірити у свої сили, з кожним днем отримувати благу і добру звістку, ніколи не втратити своєї віри та щирої любові.

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З благою звісткою голуб білий ширяє і кружляє в небесах, то він вам на Благовіщення бажає, щоб душа була чистою. Нехай Благовіщення подарує тепло, любов і доброту, посмішок радісних додасть та виконає давні мрії! Богородиця Свята нехай у всіх справах береже, зігріває тихою надією й надихне на успіхи! Нехай віра вас не покидає, нехай буде смирення в серці, а благословення Господнє нехай завжди вас веде по життю.

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Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!

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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!

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З Благовіщенням вас! Нехай матеріальні та духовні блага будуть в достатку, а у двері стукають тільки благі вести!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Зі святом доброї надії та світлої віри! Бажаю, щоб в житті були тільки благі звістки, тільки щасливі дні, тільки щирі почуття, тільки добрі друзі, тільки вірна любов!

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Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров'я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому!

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В небі сонце засяяло, а це означає, що Благовіщення настало! Нехай свічка горить і не гасне, адже до нас прийшло велике свято. Радійте! Миру та щастя на всій Землі!

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У свято Благовіщення вам побажаю: все, що долею обіцяно, нехай буде по плечу, а у будинок увійдуть нехай разом радість, мир, затишок і лише благі звістки, що вас по життю чекають!

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Нехай Матір Божа благодаттю своєю покриє вас і весь ваш будинок. Щоб недруг злий або зрадник не оселився в ньому. Нехай Свята Богоматір у день Благовіщення врятує і нехай все те, що чисте та святе приносить вам радість та щастя!

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У Благовіщення бажаю вам здоров'я, не сумуйте, отримуйте гарні новини, нехай щастя посміхається, удача буде в житті, у серці хай панує любов, а Ангел вас нехай збереже!

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Сонце яскраво засяяло, птахи стали дзвінкіше співати, то Благовіщення настало! Нехай всіх зігріє добром, зробить думки чистішими, серце наділить вірою, а любов'ю та надією нехай сповнить кожну мить вашого життя!

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