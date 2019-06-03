Привітання з Днем ангела Олени 2019 і вітальні картинки на іменини

Привітання в День Ангела Олени 2019 потішать усіх власниць цього імені. У це свято не забудьте поздоровити знайомих Оленок, надіславши вітання з іменинами! Зібрали найкращі вірші, смс, прозу та картинки для них.

Ім'я Олена походить з грецької мови та перекладається як "світла, сонячна, сяююча". Вважається, що воно пов'язане з Геліосом – богом сонячного світла. Свій День ангела власниці цього імені відзначають тричі на рік: 3 червня, 24 липня та 12 листопада.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Зібрали для вас привітання з іменинами українською мовою у віршах, прозі та в картинках, які точно принесуть гарний настрій іменинницям :) Надішліть Олені найкращі поздоровлення!

***

Сьогодні в твій День Ангела ми хочемо побажати:

Щоб у житті твоїм було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала на усе життя.

Хай Оленочка свята піклується про Тебе,

Охороняє від біди, задовільняє всі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажаю тобі щиро!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Сьогодні настали іменини

В Олени, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові й радості щиро бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь тебе оберігає!

***

Твоє ім'я Олена – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Лєнка, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Лєнка, вітає!

***

Вітаю з іменинами Оленку,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Олені нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Оленочко, вітаю тебе зі святом! Щиро бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Щоб твої очі завжди усміхалися, а серце випромінювало гармонію. Будь справжньою леді, завжди красивою і привабливою. Здоров'я, достатку і насолоди від життя!

***

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

***

Оленко, вітаю тебе зі святом! Бажаю неймовірного життєлюбства, втілення всіх мрій та досягнення цілей. Нехай буде багато радості й усмішок, підтримки й розуміння, надій і вражень! Ти – дивовижна, всього тобі найкращого!

***

Вітаю тебе, Оленко, і бажаю завжди сяяти щасливою усмішкою "на мільйон", бути щасливою і коханою. Нехай щоранку радує тебе прекрасним відображення у дзеркалі, нехай кожен день буде неймовірно успішним і позитивним, а вечорами нехай до тебе приходить романтика і задоволення!

***

Дорога Лєночко, від душі тебе вітаю і побажати тобі хочу впевнених перемог і креативних ідей, чудового настрою і великого натхнення, нев'янучої краси і справжнього затишку, неземного щастя і світлої любові!

***

Прекрасна Олено, вітаю тебе від щирого серця! Побажаю тобі веселих нот життя і успішних досягнень, великої палкої любові та небувалого щастя в житті. Будь завжди такою ж чарівною, веселою, доброю, загадковою, красивою і неповторною.

***

Сьогодні, Лєночка, я хочу побажати тобі всіх благ і неземного щастя! Нехай твоя розкішна усмішка якомога частіше з'являється на твоїх устах! Нехай кожна мить твого життя дарує тобі радість! Лєно, залишайся такою ж красивою і прекрасною, адже ти народжена, щоб сяяти!

***

Вітаю тебе, люба Оленко! Бажаю завжди бути не просто красивою і премудрою, а неймовірно талановитою, геніальною і чарівною. Нехай тебе постійно оточує турбота близьких, любов і радість, нехай у всьому тобі щастить і всюди супроводжує успіх!

Вам знадобиться: Гарні привітання з Днем народження українською мовою