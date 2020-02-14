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Не час помирати: Біллі Айліш випустила саундтрек до фільму про Бонда

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Billie Eilish - фото 1
Billie Eilish / gettyimages

Американська співачка Біллі Айліш презентувала пісню "No Time To Die", яка стане саундтреком нового фільму про Джеймса Бонда під назвою "007: Не час помирати". Слухайте та насолоджуйтесь!

Саме 18-річна Біллі Айліш створила головну музичну тему до двадцять п'ятого фільму про британського агента. Саундтрек "No Time To Die" молода співачка написала разом зі своїм братом Фіннеасом.

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"Написання пісні для фільму про Бонда – це те, про що ми мріяли все своє життя. Немає більш культового поєднання музики і кіно, ніж "Голдфінгер" і "Живи та дай померти". Нам так пощастило зіграти невелику роль ц такій легендарній франшизі", – прокоментували прем'єру зіркові музиканти.

У різні часи титульні пісні до фільмів про Джеймса Бонда записували Мадонна, Duran Duran, Адель та інші. Сингл до попередньої стрічки франшизи створив британський співак Сем Сміт. Слухайте, що ж вийшло в Біллі Айліш!

Billie Eilish – No Time To Die:

Нова частина легендарної серії фільмів під назвою "Не час помирати" вийде у прокат на початку квітня 2020-го. Це буде останній фільм з Деніелом Крейгом у головній ролі, і перший, де агентом 007 буде не лише головний герой. Оскільки на початку фільму Бонд буде на пенсії, його номер отримає інша агентка, яку зіграє Лашанна Лінч. До своїх ролей повернуться Рейф Файнс, Наомі Воттс, Бен Вішоу, Лея Сейду та Крістоф Вальц. Головним антагоністом стрічки стане герой Рамі Малека.

Текст і слова пісні No Time To Die

I should have known
I'd leave alone
Just goes to show
That the blood you bleed is just the blood you owe
We were a pair
But I saw you there
Too much to bear
You were my life, but life is far away from fair
Was I stupid to love you?
Was I reckless to help?
Was it obvious to everybody else?

That I'd fallen for a lie
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die

I let it burn
You're no longer my concern, mmm
Faces from my past return
Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie
You were never on my side
Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die

No time to die, mmm
No time to die, ooh

Fool me once, fool me twice
Are you death or paradise?
Now you'll never see me cry
There's just no time to die

Billie Eilish - фото 386068
Billie Eilish

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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