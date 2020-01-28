Не у захваті: реакція Біллі Айліш на перемогу на Греммі 2020 вразила

Юна співачка Біллі Айліш стала рекордсменкою премії Греммі 2020, однак їй не надто це сподобалось. А от шанувальники тепер ще більше обожнюють Біллі! Чому? Дивіться відео з вручення.

18-річна американська співачка Біллі Айліш не просто стала відкриттям року, а й забрала рекордну кількість статуеток Греммі. І поки інші зірки були розчаровані тим, що не перемогли, бо юна Біллі засмутилась саме через перемогу. Про це говорить її реакція, адже перед оголошенням найкращих вона ледь чутно повторювала "Будь ласка, хай це не буду я". Відео активно поширилось у мережі, змусивши фанатів ще більше захоплюватись Айліш.

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Звісно ж, і після цього дівчина була не у захваті від того, що опинилась на сцені зі статуетками, тож зробила доволі неочікувану заяву.

"Я скажу, що думаю: Аріана (Гранде) заслуговує цю нагороду. Дякую, і ще вона допомогла мені поратись з різним лайном, тому я вважаю, що вона заслуговує цього понад усе на світі. Я люблю тебе, дуже дякую. Я не збираюсь витрачати ваш час. Люблю вас. Дякую вам за це", – сказала Біллі, поки Аріана Гранде надсилала їй повітряні поцілунки.

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