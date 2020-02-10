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Біллі Айліш заспівала легендарний хіт на церемонії Оскар 2020: відео

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / Getty

Оскар 2020 запам'ятався не лише лауреатами та ефектними виходами зірок, але й несподіваними музичними номерами. Сцена театру "Долбі" в Лос-Анджелесі зібрала артистів кількох поколінь, серед яких була популярна американська співачка Біллі Айліш.

Так, для гостей 92 премії вручення Оскара виступила зеленоволоса Біллі Айліш. Разом з братом Фіннеасом О'Коннеллом вона заспівала знамениту композицію "Yesterday" гурту The Beatles. Номер був просякнутий ноткою смутку – він присвячувався усім діячам кіно, які померли у 2019-2020 роках.

До слова: Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року

На сцену епатажна артистка піднялася у вільних чорних штанах, чорній сорочці і масивних черевиках. Це було друге вбрання зірки: на червоній доріжці вона постала в білосніжному oversize-костюмі Chanel, який був прикрашений відразу трьома великими брошками. Особливу увагу привертали руки співачки з довгим чорним манікюром і безліччю кілець.

Біллі Айліш заспівала легендарний хіт на церемонії Оскар 2020: відео - фото 385106

Біллі Айліш заспівала легендарний хіт на церемонії Оскар 2020: відео - фото 385107

Біллі Айліш заспівала легендарний хіт на церемонії Оскар 2020: відео - фото 385109

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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