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Billboard Music Awards 2020: названі переможці

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Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / gettyimages

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Billboard Music Awards 2020 року. Дізнайтеся, хто став найкращим співаком та співачкою року!

Вона пройшла без глядачів за участю ведучої Келлі Кларксон та інших зірок. Найбільшу кількість номінацій отримали Тейлор Свіфт і Біллі Айліш, однак Айліш взяла додому кілька нагород, включаючи Найкраща жінка-виконавець. Найкращим виконавцем і тріумфатором премії став Post Malone.

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У цей вечір зі сцени виступали Джон Легенд, Аліша Кіз, Бренді, En Vogue, BTS і Люк Комбс. Американський виконавець кантрі-музикант Гарт Брукс отримав нагороду Ікона, яку вручила йому Шер. Також Брукс виконав попурі своїх найбільших хітів, серед яких The Thunder Rolls, The River, Callin Baton Rouge, Standing Out Fire, Dive Bar, Friends in Low Places і The Dance.

Billboard Music Awards 2020: хто переміг

  • Топовий артист Post Malone
  • Top Hot 100 Song Old Town Road, Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus
  • Найкращий співак Post Malone
  • Найкраща співачка Біллі Айліш
  • Нагорода за досягнення в Billboard Chart Гаррі Стайлс
  • Найбільш продаваний артист Lizzo
  • Найкращий соціальний артист BTS
  • Найкращий R & B артист Khalid
  • Найкращий кантрі-артист Luke Combs
  • Найкращий латино-виконавець Bad Bunny
  • Найкращий християнський виконавець Lauren Daigle
  • Найкращий альбом Billboard 200 Billie Eilish "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"
  • Ікона Гарт Брукс

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Джерело: instagram/billboardvietnam
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