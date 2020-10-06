Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Мадонна відмовилася працювати з найвідомішим діджеєм світу, дізнавшися його знак Зодіаку

  • 109
Мадонна - фото 1
Мадонна / gettyimages

Американська зірка Мадонна відмовилася працювати з одним з найвідоміших діджеєм світу Девідом Геттою, коли дізналася його знак Зодіаку.

Про це він розповів у програмі "Mcfly and Carlito".

І ще: Український гурт Mountain Breeze випустив перший у світі TikTok-альбом

Девід зазначив, що інцидент трапився 11 років тому, коли він отримав "Греммі". Співачка зв'язалася з діджеєм, сказала, що їй дуже сподобався його ремікс на її трек і запросила на зустріч, щоб обговорити співпрацю. Девід зізнався, що вони з "королевою попмузики" планували записати альбом.

Їх спілкування проходило в розслабленій атмосфері, знаменитості встигли обговорили концепт і музику, і все мало скластися максимально вдало. Але, раптом, Мадонна запитала у діджея, хто він за знаком Зодіаку. І коли почула у відповідь Скорпіон, різко змінилася в обличчі і сказала, що вони не зможуть працювати разом, після чого пішла. До слова, співачка серйозно захоплюється астрологією і тому принципово не співпрацює з деякими знаками Зодіаку.

Це цікаво: Новенькі пісні жовтня: плейлист хітів за тиждень

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як би звучали сучасні хіти у стилі 80-х: ремікси популярних пісень
  • 30 вересня, 17:15
  • 384
Привітання з Днем вчителя 2020: побажання від учнів і батьків українською
  • 23 вересня, 14:30
  • 95145
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 6312
Загрузка...
Новини