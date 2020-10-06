Мадонна відмовилася працювати з найвідомішим діджеєм світу, дізнавшися його знак Зодіаку

Американська зірка Мадонна відмовилася працювати з одним з найвідоміших діджеєм світу Девідом Геттою, коли дізналася його знак Зодіаку.

Про це він розповів у програмі "Mcfly and Carlito".

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Девід зазначив, що інцидент трапився 11 років тому, коли він отримав "Греммі". Співачка зв'язалася з діджеєм, сказала, що їй дуже сподобався його ремікс на її трек і запросила на зустріч, щоб обговорити співпрацю. Девід зізнався, що вони з "королевою попмузики" планували записати альбом.

Їх спілкування проходило в розслабленій атмосфері, знаменитості встигли обговорили концепт і музику, і все мало скластися максимально вдало. Але, раптом, Мадонна запитала у діджея, хто він за знаком Зодіаку. І коли почула у відповідь Скорпіон, різко змінилася в обличчі і сказала, що вони не зможуть працювати разом, після чого пішла. До слова, співачка серйозно захоплюється астрологією і тому принципово не співпрацює з деякими знаками Зодіаку.

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