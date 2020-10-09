Так тихо падає дощ: дивіться дебютний кліп учасника X-фактору та Голосу країни

Український співак, учасник телевізійних талант-шоу Олександр Біденко випустив дебютний відеокліп на трек "Так тихо падає дощ". Дивіться відео на Радіо МАКСИМУМ!

Лірична композиція Олександра Біденка ідеально лягає на канву осені, і в ній себе може знайти кожен.

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"Насамперед, я – ліричний виконавець. Більшість моїх пісень про людські почуття, а саме кохання. Знімаючи дебютне відео, виявилось досить не легким завданням, показати всі переживання і хвилювання, не маючи за плечима досвіду акторської майстерності", – зазначив Олександр.

За словами артиста, ідея зйомки кліпу виникла у друзів, які прослухали трек і змотивували Олександра приступити до знімального процесу. Зауважимо, що кліп зняли за короткий проміжок часу – усього два дні. Режисерами відеокліпу є Лілія Грушицька та Віталій Мельничук.

"Моя мета – максимально передати слухачеві усю глибину людських почуттів та переживань, думок людини пов’язаних з її життям, та тим, що нас оточує. Показати, що у кожного з нас є те, заради чого варто жити і йти вперед, а це любов. Як і для кожного артиста, для мене слухачі відіграють значну роль в розвитку моєї творчості, це головний критик і поштовх для подальшої роботи", – сказав артист

Так тихо падає дощ – дивіться дебютний кліп співака Олександра Біденка:

У дебютній роботі Олександра демонструється магія почуттів між чоловіком та жінкою, те на скільки кохання може зводити з розуму і не тільки. До слова, на знімальному майданчику артисту довелось приймати душ, демонструючи своє тіло на всю країну.

"Найсмішнішим моментом були зйомки у душі з оператором. Скажу вам, не звичне відчуття, адже мені ще не доводилось приймати душ під наглядом такої кількості знімальної команди, а тепер і перед глядачами та шанувальниками на усю країну", – зазначив Олександр Біденко.

Олександр Біденко – український співак, учасник телевізійних проєктів "Ліга Сміху", "Х-фактор", "Голос країни". Вокальним співом почав займатися ще у шкільному віці, під час якого брав участь та займав призові місця на різних фестивалях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, як в Україні, так і за її межами.

Писати власну музику почав під час навчання в музичному училищі. Концертну практику в країнах Європи та Азії розпочав ще з 2009 року. Співпрацював з багатьма відомими артистами та виконавцями України. Після початку війни на Сході України у 2014 році, веде активну музично-волонтерську діяльність, за що отримав подяку від Міністра культури та Президента України.

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