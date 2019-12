Білл Гейтс рекомендує: 5 книг, які треба прочитати під час зимових канікул

Білл Гейтс розповів у своєму блозі, які, на його погляд, книги варто прочитати цієї зими, щоб зустріти 2020 рік з хорошим настроєм. Підбиваючи літературні підсумки, він зізнався, що цьогоріч вибирав значно більше художньої літератури, ніж зазвичай.

"Це не було свідомим рішенням, але, схоже, мене затягнули історії, які дозволяють мені вивчати інший світ", – поділився Гейтс, додавши, що до кінця року він планує дочитати "Хмарний атлас" Девіда Мітчелла.

А тепер пропонуємо вам ознайомитися з новою літературною п'ятіркою рекомендацій від Білла Гейтса.

1. Тайяра Джонс – "Американський шлюб"

An American Marriage, by Tayari Jones

"Моя донька порекомендувала мені прочитати цю книгу. У ній розповідається історія про темношкіру пару на півдні країни, шлюб якої розвалюється через жахливу несправедливість. Джонс настільки хороший автор, що змушує тебе співпереживати обом головним героям роману навіть після того, як один з них приймає важке рішення. Тема важка, але змушує багато про що задуматися".

2. Джилл Лепор – "Ці істини: історія Сполучених Штатів"

These Truths, by Jill Lepore

"Джилл Лепор, схоже, зробила неможливе у своїй останній книзі: вона охопила всю історію Сполучених Штатів всього за 800 сторінок. Вона зробила свідомий вибір на користь того, щоб в центр оповідання поставити різні точки зору, і результатом стала найчесніша та всеосяжна історія Америки, яку я коли-небудь читав. Навіть якщо ви багато читали про історію США, я переконаний, що ви дізнаєтеся щось нове з "Цих істин".

3. Вацлав Сміл – "Ріст"

Growth, by Vaclav Smil

"Коли я вперше почув, що один з моїх улюблених авторів працює над новою книгою, то не міг дочекатися, коли зможу взяти її до рук. (Два роки тому я вже писав, що чекаю нових книг Сміла так, як деякі люди чекають наступної частини "Зоряних воєн". І я дотримуюся цієї позиції.) Його нова книга не розчарувала мене. Я не можу погодитися з усім, що говорить Сміл, але він залишається одним з найкращих мислителів, які документують минуле і бачать велику картину".

4. Діана Тавеннер – "Підготовлені"

Prepared, by Diane Tavenner

"Будь-який батько знає, що підготовка дітей до життя після школи – це довга і іноді важка подорож. Тавеннер, яка створила мережу кращих шкіл у країні, зібрала корисний довідник про те, як зробити цей процес настільки плавним і плідним, наскільки це можливо. У книзі вона розповідає про те, що дітей треба вчити не тільки тому, як вступити до коледжу, а й тому, як прожити гідне життя".

5. Меттью Вокер – "Навіщо ми спимо. Нова наука про сон і сновидіння"

Why We Sleep, by Matthew Walker

"У цьому році я прочитав кілька чудових книг про людську поведінку, і ця була однією з найцікавіших і глибоких. Усі знають про те, що здоровий сон дуже важливий, але що таке здоровий сон? І як цього можна досягти? Вокер переконав мене змінити свої звички в цьому питанні. І якщо в новому році ви вирішили задуматися про своє здоров'я, його книга стане відмінним помічником".

А яку з книг, прочитаних у 2019 році, ви б рекомендували? Пишіть у коментарях. Влаштуймо своєрідний обмін літературними вподобаннями!

