Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді

У цих книжках – поради майже з усіх питань життя, науки і культури: від музейної галузі до комп'ютерної, від виробничої до педагогічної. І в усіх випадках автори дають кваліфіковану консультацію про те, як найкраще використовувати щодня набуті знання.

"Анонімні алкоголіки, або Як жити в іншій країні", Люба Олексієнко

(К.: Брайт Стар Паблішинг, 2018)

"Ми їдемо в чужу країну, де на рік стаємо няньками, – розповідає авторка цієї книжки. – Мене особисто цей рік вбив інтелектуально. Я провела рік з дітьми, граючись, але не розвиваючись. І саме тому я вважаю героїчними тих дівчат, які їдуть на рік просто нянькувати".

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Загалом це історія про життя за кордоном, про те, як героїня шукає там друзів, звикає до законів іншої країни, вчиться жити за ними, пристосовується до суспільства, шукає та втрачає роботу, подорожує, згадує Батьківщину. "Тут, у Німеччині, я побачила, що усі ми, емігранти, хворіємо на ностальгію, – зауважує вона. – Ми завжди хочемо повернутись туди, де нам було добре, але ніколи не повертаємось, тому що знаємо реальність. Тобто ми, як анонімні алкоголіки, які хочуть вернутись до пляшки, але не роблять цього".

"Homo creativus. Як новий клас завойовує світ", Річард Флорида

(К.: Наш Формат, 2018)

Автор цього бестселеру – теоретик урбаністики, професор Торонтського університету, якого журнал "Esquire" назвав "Найкращим і найяскравішим", а "Businessweek" відзначив, як "Голос інновацій", тож довіряти його "тактичній" думці щодо економічних воєн цілком логічно. Мова наразі про суть нового економічного класу і показано його визначальну роль у подальшому розвитку суспільного життя. Тож автор книги дає змогу по-новому поглянути на повсякденну дійсність.

Зокрема він стверджує, що в майбутньому ми зможемо спостерігати зростання креативного складника в різних сферах діяльності, навіть в економічній. Креативний клас наразі становить близько 30 відсотків усієї робочої сили, і надалі його частка тільки зростатиме. Незабаром саме від нього буде залежати організація робочих місць, економічна ситуація на ринку і розвиток міст.

"Тотальна автоматизація. Як комп'ютерні алгоритми змінюють світ", Крістофер Стейнер

(К.: Наш Формат, 2018)

Автор цієї книжки нагадує про те, як донедавна, щоб діагностувати хворобу, тлумачити юридичні документи, проаналізувати зовнішню політику держави або написати статтю в газету слід було звернутись до висококваліфікованого фахівця. Натомість сьогодні завдання вищої складності з легкістю вирішуються завдяки алгоритмам. Розвиток програмування та людська логіка призвели до створення "ботів", але тепер їхнє охоплення вийшло далеко за очікувані межі.

Комп'ютерні алгоритми глибоко проникли в усі сфери нашого життя. Вони створюють дивовижні музичні симфонії, аналізують юридичні документи, пишуть новини та керують автомобілями. Їхнє поширення одночасно лякає та... вселяє надію. Чи може комп'ютер передбачати потенційний музичний хіт? Чи замінять алгоритми поетів і режисерів? Чи зможуть узяти під контроль усю медичну галузь? І яку роль спроможні відігравати в політиці?

"Як ходити до музею", Йохан Ідема

(Х.: Фабула, 2019)

У цій книжці – тридцять дві поради для справді результативного походу до музею, які дає нідерландський письменник і арт-консультант. Тут є простенькі поради на зразок "дихай", якими обмінювалися Джон Леннон з Йоко Оно (або пояснення того, чому болять ноги після екскурсій) і "складні" філософські сентенції кшталту "а це точно мистецтво?". Мета кожної поради – надихнути або спонукати вас оцінити, як ви поводилися в музеї досі, та з'ясувати, які ви маєте можливості поводитись інакше.

Деякі з цих підказок стосуються внутрішнього облаштування музею, інші зосереджені на тому, як дивитися на твори мистецтва та як взаємодіяти з іншими відвідувачами. Крім цього, можна дізнатися відповіді на питання про те, як найкраще скористатися знаннями музейних доглядачів, чому ваша дитина – ідеальний гід, і чи справді портрети давніх майстрів — це прообраз сучасних селфі. Таким чином, книжка стає інструкцією з перетворення нудного блукання музейними залами на захопливу подорож, сповнену яскравих емоцій".

"Ігри і казки, які лікують", Аліна Руденко

(Х.: Основа, 2018)

Ця книжка допоможе "вилікувати" дитячі капризи, страхи, істерики та інші хвороби. Яким чином? За допомогою казкової терапії! Кожна проблема розписана в таких аспектах: причини такої поведінки; висновок психолога; дзеркало, ігри і казки, які допоможуть впоратися з проблемою; батьківські секрети. Казки, ігри і коментарі психолога – що ще треба розумним батькам, які не просто виховують дитину, але й хочуть, щоб їхній малюк виріс по-справжньому щасливою людиною.

"Сумне цуценятко повернулося додому і запитало у своєї мами: – Чому вони пішли? Ми так весело грали, ганяли м'яча, а потім вони просто залишили мене. – Невже просто пішли? А ти зовсім-зовсім нічого не зробив? – запитала мама. – Ну, я тільки трошки штовхався, трошки гарчав, трохи кусався і зовсім трошки гавкав, – сказало цуценятко й похнюпило носа. – А кому ж сподобається грати з тим, хто штовхається, гарчить і кусається? З таким не хочуть дружити, – і мама лизнула цуценя в ніс. Цуценя трохи поміркувало і вирішило, що більше ніколи не штовхатиметься і не ображатиме інших".

Ігор Бондар-Терещенко

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