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Бенксі представив нову різдвяну роботу у Віфлеємі з незвичайною деталлю: фотофакт

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Шрам Віфлеєму – нова робота Бенксі - фото 1
Шрам Віфлеєму – нова робота Бенксі / instagram

Британський художник Бенксі представив нову роботу – "Шрам Віфлеєму". Фото свіжої роботи з'явилося на сторінці митця в Instagram

Художник відтворив сцену різдвяного вертепу. На цій інсталяції показано народження Ісуса Христа, де замість різдвяної зірки – слід від снаряда. Поруч з Ісусом стоять Діва Марія і святий Йосип.

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Бенксі цю роботу зробив для власного готелю The Walled Off Hotel, який розташований у Віфлеємі. Готель побудований біля стіни, що розділяє Ізраїль і територію Палестини. У номерах готелю представлені роботи палестинських художників і самого Бенксі. Назва інсталяції – "Scar of Bethlehem" ("Шрам Віфлеєму") всього однією літерою відрізняється від "Star of Bethlehem" ("Зірка Віфлеєму").

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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