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У ЮНІСЕФ назвали фотографії року

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У ЮНІСЕФ назвали фотографії року - фото 1

У Дитячому фонді ООН назвали переможця щорічного конкурсу Фотографія року у 2019 році. У роботах фотографів відображені страждання і важка праця дітей по всьому світу. Знімки та інформація про них з'явилася на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Перше місце віддали знімку німецького фотографа Хартмута Шварцбаха. На ньому зображений 13-річний філіппінський підліток, який збирає пластикове сміття в затоці Маніли. Відзначається, що фото демонструє відразу три трагедії нашого часу: злидні, забруднення навколишнього середовища і дитячу працю.

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На другому місці опинився австралієць Ендрю Куїлті зі знімком дітей в Афганістані. На зображенні сім афганських дітей, які отримали серйозні поранення в результаті вибуху бомби. На третьому місці опинився знімок з дітьми-золотошукачами іспанського фотографа
Антоніо Арагон Ренунціо.

Також на сайті з'явилися знімки, які беруть участь в конкурсі. Всі вони демонструють страждання і важку праця дітей по всьому світу.

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Джерело: unicef
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