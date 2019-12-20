У ЮНІСЕФ назвали фотографії року

У Дитячому фонді ООН назвали переможця щорічного конкурсу Фотографія року у 2019 році. У роботах фотографів відображені страждання і важка праця дітей по всьому світу. Знімки та інформація про них з'явилася на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Перше місце віддали знімку німецького фотографа Хартмута Шварцбаха. На ньому зображений 13-річний філіппінський підліток, який збирає пластикове сміття в затоці Маніли. Відзначається, що фото демонструє відразу три трагедії нашого часу: злидні, забруднення навколишнього середовища і дитячу працю.

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На другому місці опинився австралієць Ендрю Куїлті зі знімком дітей в Афганістані. На зображенні сім афганських дітей, які отримали серйозні поранення в результаті вибуху бомби. На третьому місці опинився знімок з дітьми-золотошукачами іспанського фотографа

Антоніо Арагон Ренунціо.

Також на сайті з'явилися знімки, які беруть участь в конкурсі. Всі вони демонструють страждання і важку праця дітей по всьому світу.

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