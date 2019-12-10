Бенксі намалював нове різдвяне графіті у Бірмінгемі: відео

Знаменитий і таємничий британський вуличний художник Бенксі, розмалював стіну в Бірмінгемі не зовсім звичайним різдвяним графіті. Ролик з новою роботою художника опубліковано в його Instagram.

На цегляній стіні зображена упряжка оленів, які ніби несуть в небо вуличну лавку на якій ліг бездомний. У відео знявся безхатько на ім'я Раян. Як написав у коментарі до відео Бенксі, за 20 хвилин зйомок перехожі дали чоловікові гарячий напій, дві плитки шоколаду і запальничку.

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На короткому відео видно, як бездомний сидить на лавці поруч зі своїми речами. Він п'є воду, а потім лягає, підкладаючи під голову мішок. У цей момент в кадр потрапляє оленяча упряжка. "Боже, благослови Бірмінгем", – написав Бенксі у коментар до відео.

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