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Бенксі намалював нове різдвяне графіті у Бірмінгемі: відео

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Різдвяне графіті Бенксі - фото 1
Різдвяне графіті Бенксі / Кадр з відео

Знаменитий і таємничий британський вуличний художник Бенксі, розмалював стіну в Бірмінгемі не зовсім звичайним різдвяним графіті. Ролик з новою роботою художника опубліковано в його Instagram.

На цегляній стіні зображена упряжка оленів, які ніби несуть в небо вуличну лавку на якій ліг бездомний. У відео знявся безхатько на ім'я Раян. Як написав у коментарі до відео Бенксі, за 20 хвилин зйомок перехожі дали чоловікові гарячий напій, дві плитки шоколаду і запальничку.

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На короткому відео видно, як бездомний сидить на лавці поруч зі своїми речами. Він п'є воду, а потім лягає, підкладаючи під голову мішок. У цей момент в кадр потрапляє оленяча упряжка. "Боже, благослови Бірмінгем", – написав Бенксі у коментар до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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