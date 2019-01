ANNA MARIA – My Road: слухати пісню на відбір на Євробачення 2019

Дует близнючок Анна-Марія представив трек для відбору на Євробачення 2019. Конкурсна пісня дівчат – "My Road", саме з нею вони поборються за право представляти Україну в Ізраїлі. Зацініть!

Сестри Анна і Марія Опанасюк прославилися після перемоги в телепроекті "Шанс", а знову нагадали про себе завдяки участі в шоу "Голос країни".

Це цікаво: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019

Уже тривалий час співачки виконують авторську музику, однак стати справді популярними їм не вдалося, тож Нацвідбір на Євробачення 2019 – чудовий спосіб продемонструвати свою творчість широкій аудиторії. Чи вдасться дівчатам знову підкорити суддів та глядачів – дізнаємося зовсім скоро!

Слухати онлайн пісню ANNA MARIA – My Road на відбір на Євробачення 2019:

Текст і слова пісні ANNA MARIA – My Road

Yes I get try to find my road

At least a hundred times destination was wrong

Rising high and falling on my knees

Lord, I pray to guide and save me please

Pre-chorus:

O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone!

CHORUS:

Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home

When my soul gets heavy and despair

And I need to find a breath of air

Thousand kilometers turn into verse

In my Road there's no way to reverse

Pre-chorus:

O-o-o-o-o-o

I just need to let it go

Maybe just to let go

O-o-o-o-o-o

Turn the music on

The problems gone!

CHORUS:

Anyway I go my road

Motion is my internal code

I just need to carry on

To find my goad

To find my own

Like a pulse keep steady go

On my road I feel like home

I feel like home

Дует ANNA MARIA

Слухайте також: Конкурсна пісня відбору на Євробачення від KiRA MAZUR