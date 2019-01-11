Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

ANNA MARIA – My Road: слухати пісню на відбір на Євробачення 2019

  • 28
Сестри Анна і Марія - учасниці відбору на Євробачення - фото 1
Сестри Анна і Марія - учасниці відбору на Євробачення

Дует близнючок Анна-Марія представив трек для відбору на Євробачення 2019. Конкурсна пісня дівчат – "My Road", саме з нею вони поборються за право представляти Україну в Ізраїлі. Зацініть!

Сестри Анна і Марія Опанасюк прославилися після перемоги в телепроекті "Шанс", а знову нагадали про себе завдяки участі в шоу "Голос країни".

Це цікаво: Усі учасники українського відбору на Євробачення 2019

Уже тривалий час співачки виконують авторську музику, однак стати справді популярними їм не вдалося, тож Нацвідбір на Євробачення 2019 – чудовий спосіб продемонструвати свою творчість широкій аудиторії. Чи вдасться дівчатам знову підкорити суддів та глядачів – дізнаємося зовсім скоро!

Слухати онлайн пісню ANNA MARIA – My Road на відбір на Євробачення 2019:

Текст і слова пісні ANNA MARIA – My Road

Yes I get try to find my road
At least a hundred times destination was wrong
Rising high and falling on my knees
Lord, I pray to guide and save me please

Pre-chorus:
O-o-o-o-o-o
I just need to let it go
Maybe just to let go
O-o-o-o-o-o
Turn the music on
The problems gone!

CHORUS:
Anyway I go my road
Motion is my internal code
I just need to carry on
To find my goad
To find my own
Like a pulse keep steady go
On my road I feel like home

When my soul gets heavy and despair
And I need to find a breath of air
Thousand kilometers turn into verse
In my Road there's no way to reverse

Pre-chorus:
O-o-o-o-o-o
I just need to let it go
Maybe just to let go
O-o-o-o-o-o
Turn the music on
The problems gone!

CHORUS:
Anyway I go my road
Motion is my internal code
I just need to carry on
To find my goad
To find my own
Like a pulse keep steady go
On my road I feel like home
I feel like home

Дует ANNA MARIA - фото 300545
Дует ANNA MARIA

Слухайте також: Конкурсна пісня відбору на Євробачення від KiRA MAZUR

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4229
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 13.01.2018, 16:00
  • 34114
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1008323
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Музика