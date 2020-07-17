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Ангел Victoria's Secret знялася повністю оголеною: відверте фото (18+)

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Популярна супермодель Алессандра Амбросіо, відома співпрацею з брендом Victoria's Secret, знялася повністю без одягу. Зірка опублікувала пікантний кадр на своїй сторінці в instagram.

На гарячому знімку супермодель Алессандра Амбросіо позу лежачи на животі, при цьому красуня була повністю оголеною. Зірка лежить на рушнику, розстеленому на траві і їсть персик.

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Модель знялася без макіяжу і волосся зібрала в пучок, дивлячись у камеру. Оголені груди зірки прикриває квітка соняшника, що лежить поруч з моделлю. Образ Амбросіо доповнила тільки червоним лаком і декількома золотими прикрасами.

У коментарі супермодель написала текст треку Roxy Music – "More Than This".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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