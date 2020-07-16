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Королева бурлеску знялася в прозорій білизні: еротичні фото

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Діта фон Тіз - фото 1
Діта фон Тіз / instagram

Відома американська фотомодель Діта фон Тіз, яку називають королевою бурлеску, знялася у спокусливому образі. Легендарна зірка знялася в еротичному комплекті білизни, лежачи на барній стійці.

Діта фон Тіз позує в комплекті спідньої білизни з прозорого білого мережива, в чорних панчохах, і високих шкіряних білих рукавичках. Модель лежить на барній стійці, спершись на одну руку, а другу поклавши собі на стегно.

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Образ королева бурлеску доповнила високою прикрасою з пір'я і каменів. Також артистка одягнула чорні босоніжки з білими перлами.

У підписі до знімка фон Тіз зазначила, що сумує за шоу-бізнесом. Вона підкреслила, що кадри були зроблені минулого року в Академії магічних мистецтв MagicCastle. Зйомка проходила спеціально для реклами білизни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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