Дівчина пішла в порно через коронавірус і стала багатою

Користувачка Reddit розповіла, що раніше працювала в компанії, яка вирощувала марихуану в медичних цілях. Але в січні 2020 року залишився без роботи через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Зараз дівчина пішла в порно і заробляє більше, ніж раніше.

Дівчина зареєструвалася на сайті OnlyFans, де можна викладати відверті відео, фотографії і поширювати їх по підписці. Тепер красуня отримує від трьох до шести тисяч доларів на місяць.

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Автор публікації підкреслила, що їй подобається займатися веб-моделінгом, але все життя це робити не планує. Вона зазначила, що на OnlyFans успішною може стати дівчина або хлопець будь-якої статури і кольору шкіри.

Користувачка додала, що зараз вона заміжня за хлопцем, з яким зустрілася ще в школі. Він повністю підтримує її рішення знімати такі відео і навіть допомагає з організацією зйомок.

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