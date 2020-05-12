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Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS

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Які додатки завантажували найбільше у квітні - фото 1
Які додатки завантажували найбільше у квітні

Аналітична фірма App Annie опублікувала рейтинг найпопулярніших і найприбутковіших мобільних додатків та ігор у світі за підсумками квітня цього року. Зокрема, експерти відзначили стрімке зростання попиту на послуги відеозв'язку.

Згідно зі звітом, TikTok зараз є найпопулярнішим і найприбутковішим мобільним додатком у світі.

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На другому місці за кількістю завантажень розташувався сервіс відеоконференцій Zoom, а ось по прибутках цю позицію посідає додаток для пошуку знайомств Tinder. Третє місце за завантаженнями пішло до Facebook, а по прибутку – до YouTube.

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У квітневий топ-10 потрапили додаток для віддаленого навчання Google Classroom, месенджер Telegram і сервіс для відеоконференцій Hangouts Meet. Останній піднявся у рейтингу на цілих 26 позицій.

Що стосується ігор, то найпопулярнішими стали Save the Girl !, яка стрімко увірвалася на перше місце, Gardenscapes і Ludo King. А ось найбільше прибутку генерує китайський аналог League of Legends – Honor of Kings, також відома як Kings of Glory, що вийшла за межами Піднебесної під назвою Arena of Valor.

Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS - фото 403526

Окремо аналітики представили статистику по китайському ринку, де найпопулярнішим додатком став сервіс аудіо і відеоконференцій Tencent Meeting, а серед ігор найбільший успіх має Princess Connect! Re: Dive.

Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS - фото 403525
Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS - фото 403524

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Джерело: CNbeta
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