Аналітики назвали найпопулярніші додатки та ігри для Android і iOS

Аналітична фірма App Annie опублікувала рейтинг найпопулярніших і найприбутковіших мобільних додатків та ігор у світі за підсумками квітня цього року. Зокрема, експерти відзначили стрімке зростання попиту на послуги відеозв'язку.

Згідно зі звітом, TikTok зараз є найпопулярнішим і найприбутковішим мобільним додатком у світі.

На другому місці за кількістю завантажень розташувався сервіс відеоконференцій Zoom, а ось по прибутках цю позицію посідає додаток для пошуку знайомств Tinder. Третє місце за завантаженнями пішло до Facebook, а по прибутку – до YouTube.

У квітневий топ-10 потрапили додаток для віддаленого навчання Google Classroom, месенджер Telegram і сервіс для відеоконференцій Hangouts Meet. Останній піднявся у рейтингу на цілих 26 позицій.

Що стосується ігор, то найпопулярнішими стали Save the Girl !, яка стрімко увірвалася на перше місце, Gardenscapes і Ludo King. А ось найбільше прибутку генерує китайський аналог League of Legends – Honor of Kings, також відома як Kings of Glory, що вийшла за межами Піднебесної під назвою Arena of Valor.

Окремо аналітики представили статистику по китайському ринку, де найпопулярнішим додатком став сервіс аудіо і відеоконференцій Tencent Meeting, а серед ігор найбільший успіх має Princess Connect! Re: Dive.

