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ТОП найбільш продаваних смартфонів 2020 року
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Ці смартфони зараз на піку популярності. Обирайте гаджет для себе!
Ми вже чули про успіх серії Redmi Note 8, чиї глобальні продажі днями перевищили 30000000 одиниць. Тепер, завдяки звіту дослідницької компанії Canalys, можна дізнатися, які смартфони стали більш затребуваними за смартфон Redmi, у першому кварталі цього року.
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Дивно, але бюджетниками за 200-300 доларів ринок не візьмеш, як це намагалися зробити Huawei і Xiaomi. Все-таки логотип і репутація бренду дає свої плоди, бо саме Apple змогла здивувати публіку.
Найбільш продаваним смартфоном в першому кварталі поточного року став iPhone 11. Друге місце з великим відривом від лідера рейтингу зайняв Redmi Note 8. На третій позиції розмістився Samsung Galaxy A51. А з четвертого по десяте місце займають пристрої Samsung A10S, Redmi Note8 Pro, iPhone 11 Pro Max, Samsung A20S, Samsung A01, Redmi 8A, iPhone 11Pro. Схоже, більшість користувачів воліють купувати дорогі смартфони, а оновлювати їх рідше, ніж купувати бюджетники кожні 2 роки. Втім, ця тенденція може зміниться, враховуючи ситуацію в усьому світі.
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