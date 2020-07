Amazon представила "розумні" візки: вони знають, що ви купуєте

Компанія Amazon представила "розумні" продуктові візки Dash Carts. Вони сканують товари, які у них кладуть або дістають назад.

Пристрій сам формує чек і списує кошти з карти покупця на виході з магазину. Все завдяки тому, що візки підтримують технологію Just Walk Out, представлену в магазинах без кас і продавців Amazon Go.

Аби процес покупки проходив з максимальним комфортом, у візку передбачені камери з технологією комп'ютерного зору та вбудовані ваги. Але для товарів без штрих-коду, наприклад, овочів і фруктів, доведеться ввести код вручну на спеціальному дисплеї.

Щоб все працювало, як задумано, при вході у магазин користувачеві необхідно відсканувати QR-код у додатку Amazon. Після завершення покупок гроші спишуться з прив'язаної банківської карти, а копія чека прийде на вказану адресу електронної пошти. У візках можна використовувати і знижки. Для цього у них є спеціальний сканер.

Візок оснащений сканером і екраном

Amazon планують протестувати Dash Carts у магазині, який відкриється в Лос-Анджелесі у 2020 році. Спочатку "розумні" візки будуть представлені в торгових точках Amazon з невеликим асортиментом товарів.

