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Spotify вже в Україні: як працює і де скачати

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Spotify Україні - фото 1
Spotify Україні

Музичний стрімінговий сервіс Spotify оновив умови використання і в списку країн з'явилася Україна. Сервіс офіційно запуститься 15 липня. Читайте далі та дізнайтеся, за якими умовами працюватиме платформа для українців.

Spotify оновив умови користувацької угоди й вони почнуть діяти з 15 липня 2020 року. До переліку країн-користувачів додали Україну. Важливо, що перший місяць для нових користувачів буде безкоштовний.

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Spotify вже в Україні: як працює і де скачати - фото 415852

Музичний сервіс Spotify – це стрімінговий сервіс для меломанів та усіх, хто хоче слухати якісну музику. Для початку Spotify пропонує безкоштовний план – Spotify Free. Він діятиме місяць, а коли час безкоштовного користування мине, то у додатку можна буд вибрати варіанти передплати. Тарифи такі:

  • індивідуальна місячна підписка – 4,99$
  • підписка для двох – 6,49$
  • сімейна підписка – 7,99$
  • студентська підписка – 2,49$

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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