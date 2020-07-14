Spotify вже в Україні: як працює і де скачати

Музичний стрімінговий сервіс Spotify оновив умови використання і в списку країн з'явилася Україна. Сервіс офіційно запуститься 15 липня. Читайте далі та дізнайтеся, за якими умовами працюватиме платформа для українців.

Spotify оновив умови користувацької угоди й вони почнуть діяти з 15 липня 2020 року. До переліку країн-користувачів додали Україну. Важливо, що перший місяць для нових користувачів буде безкоштовний.

І ще: У Tinder почали тестувати функцію відеочатів

iOS-додаток вже є на App Store, а Android-версія ще недоступна

Музичний сервіс Spotify – це стрімінговий сервіс для меломанів та усіх, хто хоче слухати якісну музику. Для початку Spotify пропонує безкоштовний план – Spotify Free. Він діятиме місяць, а коли час безкоштовного користування мине, то у додатку можна буд вибрати варіанти передплати. Тарифи такі:

індивідуальна місячна підписка – 4,99$

підписка для двох – 6,49$

сімейна підписка – 7,99$

студентська підписка – 2,49$

До теми: Instagram додав нову функцію для коментаторів