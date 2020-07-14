Apple заплатить кожному власнику застарілого iPhone

Кілька років тому на Apple подали до суду на таємне зниження продуктивності iPhone по мірі його старіння. Раніше в цьому році компанія погодилася врегулювати колективний позов. Тепер власники iPhone отримують попередження про свої законні права.

Тим, хто подає претензію, Apple пропонує грошові виплати в розмірі до 25 доларів. Однак загальна сума виплат складе від 310 до 500 мільйонів доларів. Таким чином, точна сума, яку отримує кожен власник iPhone, буде залежати від кількості пред'явлених претензій.

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Жителі США, які володіють або раніше володіли iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus або iPhone SE зможуть отримати гроші як відшкодування збитків. Усі претензії мають бути подані онлайн або отримані поштою до 6 жовтня 2020 року, інакше платіж буде анульований.

Batterygate був одним з головних фіаско для Apple. Після того, як деякі клієнти виявили, що заміна батареї на старих iPhone поліпшила продуктивність, Apple визнала, що вона знижувала продуктивність в iPhone в міру скорочення терміну служби батареї, що раніше не повідомлялося компанією. Apple стверджує, що врегулювала справу, щоб уникнути обтяжливих і дорогих судових розглядів, і спростувала всі звинувачення.

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