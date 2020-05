Академія Амбрелла: карантинне промо і дата виходу 2 сезону

У мережі з'явилась карантинна версія промо серіалу "Академія Амбрелла (The Umbrella Academy), а також дата виходу другого сезону. Дізнавайтесь більше про улюблені серіали на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів коміксів новеньким промо до продовження серіалу Академія Амбрелла (The Umbrella Academy). Родзинкою відео, яке відтворює вже відомий епізод з танцями, стало те, що його знято в умовах карантину, тож весь акторський склад повторив свої заняття під пісню "I Think We’re Alone Now" у власних домівках.

Не менш крутою новиною стало те, що другий сезон вийде у світ вже 31 липня. Всього у ньому буде 10 епізодів. Нагадаємо, що у головних ролях Еллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шіен, Мері Джей Блайдж та Джон Магаро.

У центрі сюжету серіалу незвичайна школа-дім Академія "Амбрелла", у якій навчаються семеро незвичайних дітей. Ще у далекому 1989 році 1 жовтня раптово на світ з'явились 43 немовлят з надзвичайними уміннями. Варто відзначити, що жодна з матерів до моменту народження дітей не мала жодних ознак вагітності.

