Крізь сніг від Netflix: трейлер серіалу про виживання і касти

У мережі з'явився трейлер до новенького серіалу Крізь сніг (Snowpiercer) від Netflix, який базується на коміксах Жан-Марка Роше і Жака Лоба. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів промо серіалу "Крізь сніг" (Snowpiercer) за коміксами Жан-Марка Роше і Жака Лоба. Екранізацію цих ілюстрованих пригод можна було побачити ще у 2013 році. Однойменна стрічка зібрала доволі багато позитивних відгуків, а головні ролі тоді виконали Кріс Еванс, Тільда Свінтон, Джеймі Белл та Джон Гарт. Дата виходу нового серіалу запланована вже на 25 травня. Варто додати, що режисером став Пон Чжун Хо, який вже прославився завдяки "Паразитам".

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Сюжет розповідає, що через техногенну катастрофу почався новий льодовиковий період. Всі, хто вижив, зібрались на величезному поїзді, який прямує міжнародною залізницею. У потязі всі люди розділені за класами по вагонах: у перших - заможні, а в останні – бідняки. Це стає причиною багатьох конфліктів, а ситуацію змінює те, що якось пасажири помічають відсутність патронів у солдатів, які контролюють порядок.

У головних ролях: Давид Діггс, Елісон Райт та Дженніфер Коннеллі.

Крізь сніг: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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