Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі

19 травня частину країни знову накриють опади у вигляді дощів, зате температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 травня, у вівторок, атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, більшість центральних областей, а також на Харківщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода. Лише з цього "сухого" переліку надвечір на Дніпропетровщині може з'явитися дощ. Вітер буде із заходу, помірний. Температура вдень в Україні очікується +14+20 градусів, на Півдні до +22 градусів, на Заході +18+24 градуси, на крайній півночі +9+13 градусів", – додала вона.

У Києві 19 травня також очікується дощі, а температура повітря вдень сягне позначки у +17.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +19+21

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +19+21

Миколаїв +21+23

Одеса +18+20

Херсон +21+23

Сімферополь +20+22

Полтава +17+19

Суми +14+16

Харків +16+18

Дніпро +19+21

Запоріжжя +20+22

Донецьк +18+20

Луганськ +17+19

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