Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі

  • 76
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

19 травня частину країни знову накриють опади у вигляді дощів, зате температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

19 травня, у вівторок, атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні, більшість центральних областей, а також на Харківщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода. Лише з цього "сухого" переліку надвечір на Дніпропетровщині може з'явитися дощ. Вітер буде із заходу, помірний. Температура вдень в Україні очікується +14+20 градусів, на Півдні до +22 градусів, на Заході +18+24 градуси, на крайній півночі +9+13 градусів", – додала вона.

У Києві 19 травня також очікується дощі, а температура повітря вдень сягне позначки у +17.

Прогноз погоди на 19 травня у містах України:

Погода в Україні 19 травня: у яких областях пройдуть дощі - фото 404603
  • Ужгород +21+23
  • Львів +19+21
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +18+20
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +17+19
  • Суми +14+16
  • Харків +16+18
  • Дніпро +19+21
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +18+20
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Погода в травні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4798
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 176
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 235
Загрузка...
Новини