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Ікра з баклажанів на зиму: покрокові рецепти смачної закуски з фото
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Поки сезон баклажанів, радимо зробити закрути на зиму. Класична ікра, з томатами, запечена, з часником – ми підготували для вас найкращі рецепти баклажанної ікри.
Баклажанна ікра через м'ясорубку
Інгредієнти:
- Баклажани – 4.5 кг
- Болгарський перець – 1.5 кг
- Перець чилі – за смаком
- Перець червоний молотий – 2 ст. л.
- Цибуля – 700 г
- Томатна паста – 500 г
- Петрушка – 50 г
- Сіль за смаком
- Рослинна олія за смаком
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Рецепт приготування ікри з баклажанів через м'ясорубку:
- Баклажани очистити й нарізати товстими шматками.
- Посолити, перемішати й залишити на 2 години.
- Видалити хвостики й насіння у болгарського перцю, а м'якуш нарізати довгими шматочками.
- Посолити та перемішати. Залишити на 2 години.
- Підсмажити баклажани та перець.
- Пропустити їх через м'ясорубку.
- Цибулю очистити та пропустити через м'ясорубку.
- Дрібно нарізати петрушку.
- У каструлю з гарячою олією викласти цибулю і трохи протушкувати до випаровування соку.
- Додати баклажани.
- Перемішати й додати перець.
- Постійно помішувати, щоб ікра не прилипала до дна.
- Додати зелень, томатну пасту, сіль і спеції. Замість пасти можна взяти свіжі помідори, тільки їх потрібно буде добре прокип'ятити з цибулею, щоб ікра не прокисла.
- Додати спеції, добре прогріти, остудити, і готово.
Ікра з запечених баклажанів на зиму
Інгредієнти:
- Баклажани – 2.5 кг
- Цибуля – 5 шт
- Соняшникова олія – 0.5 склянки
- Помідори – 5 шт
- Сіль за смаком
- Перець чорний мелений за смаком
- Оцет – 2 ст.л.
- Часник – 1 зубчик
Рецепт приготування ікри з баклажанів на зиму:
- Баклажани вимити, наколоти зубочисткою і запекти в духовці до повної готовності. При 180 градусах це займає близько 45 хвилин для середнього розміру баклажанів.
- З запечених баклажанів зняти шкірку, дрібно нарізати м'якуш, присолити баклажани й перекласти на сито, щоб стік сік. Зверху покласти невеликий вантаж.
- Очистити цибулю, нарізати його чверть кільцями й смажити в олії до золотистого кольору і м'якості.
- Помідори натерти на терку, залишити шкірку в руках. Додати помідори до цибулі й тушкувати на сильному вогні, поки не випарується майже вся вода.
- Додати баклажани, перемішати. Протушкувати 5 хвилин. Довести до смаку за допомогою спецій.
- Для подачі розрізати зубчик часнику навпіл, натерти їм тарілку і перекласти в неї ікру. Прикрасити на ваш смак.
- Для зберігання на зиму в кінці приготування додати оцет, перемішати, розкласти ікру по чистих банках, простерилізувати банки (прикривши кришками) в киплячій воді (приблизно по 20 хвилин). Закупорити, перевернути й укутати до повного охолодження.
Баклажанна ікра з томатною пастою
Інгредієнти:
- Баклажани – 3 кг
- Болгарський перець – 300 г
- Цибуля – 300 г
- Часник – 40 г
- Зелень – 40 г
- Рослинна олія – 100 мл
- Томатна паста – 80 г
- Сіль – за смаком
- Цукор – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
Рецепт приготування баклажанної ікри з томатною пастою:
- Баклажани потрібно випікати, для чого попередньо треба вимити та обсушити овочі, розрізати вздовж навпіл, викласти на деко, застелене пергаментом. Зрізи змастити рослинною олією, випікати баклажани в духовці 30 хвилин при 200 градусах.
- Готові баклажани мають охолонути й потім розрізати на невеликі кубики.
- Далі потрібно готувати інші овочі. Цибулю очистити й дрібно порізати. У болгарського перцю прибрати хвостики, насіння. Порізати перець невеликими кубиками. Очистити й подрібнити часник. Зелень дрібно порубати.
- У казанку розігріти олію, викласти цибулю та обсмажити його 3 хвилини. Після цього додати болгарський перець, перемішати, готувати все разом 8-10 хвилин.
- Викласти в казанок томатну пасту, перемішати, тушкувати 5 хвилин. Не забувайте іноді перемішувати! Додати баклажани, готувати ще 7 хвилин.
- Додати в казанок часник, зелень, а також сіль, чорний мелений перець, цукор. Пробувати на смак в процесі. Перемішувати та готувати ще 5 хвилин.
- Розкласти ікру по стерильних банках (0,5 л), накрити кришками, ставити їх у велику каструлю на рушник. Залити водою по глечики й стерилізувати 10 хвилин після закипання.
- Закрити банки кришками, дати охолонути в теплі, потім перенести в комору.
Баклажанна ікра в мультиварці
Інгредієнти:
- Баклажани – 1200 г
- Сіль – за смаком
- Цибуля – 200 г
- Часник – 40 г
- Морква – 240 г
- Болгарський перець – 100 г
- Соняшникова олія – 80 мл
- Томатна паста – 40 г
- Перець чорний мелений – за смаком
- Вода – 100 мл
- Оцтова есенція – 3 г
Рецепт приготування ікри з баклажанів в мультиварці:
- Баклажани ретельно промити, обсушити рушником, нарізати великими кубиками й викласти в чашу мультиварки, посолити й залишити на пів години.
- Очистити цибулю, моркву, часник. Всі овочі промити. Болгарський перець вимити, очистити від насіння.
- Пропустити через м'ясорубку цибулю, моркву, перець, часник.
- Після 30 хвилин включити мультиварку, вибрати режим "Тушкування", встановити час приготування 1 година 30 хвилин. Влити в чашу з баклажанами соняшникову олію і тушкувати хвилин 15, після чого ввести подрібнені овочі.
- Додати в ікру томатну пасту, сіль, перець, влити воду. Під час готування не забути помішувати вміст чаші. І ще: в міру потреби слід підливати воду.
- У готову киплячу ікру влити оцтову есенцію, перемішати й закласти ікру в стерильні сухі банки, закотити їх кришками.
- Банки перевернути догори дном і укутати в старий плед. Через добу перенести в льох.
Ікра з синеньких класична
Інгредієнти:
- Баклажани –300 г
- Цибуля – 2 шт
- Рослинна олія – 2 ст. л.
- Помідори – 1 шт
- Оцет – 1 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
Класичний рецепт приготування ікри з синеньких:
- Баклажан розрізати навпіл і поставити в духовку запікатися на 25 хвилин при 180 градусах.
- З помідора зняти шкірку (опустити в окріп, а потім в холодну воду). Нарізати помідори кубиками.
- Нарізати цибулю кубиками й обсмажити з маслом до прозорості. Додати помідори й обсмажити все разом. В процесі посолити й поперчити.
- З готового баклажана зняти шкірку. Баклажан нарізати кубиками й додати його до цибулі з помідором. Перемішати, додати оцет. Протушкувати все разом приблизно 8 хвилин. Довести до смаку, додавши улюблені спеції.
- Ікру можна залишити в тій консистенції, що вийшла, або подрібнити за допомогою блендера, м'ясорубки, сита тощо.
- Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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