Ікра з баклажанів на зиму: покрокові рецепти смачної закуски з фото

Поки сезон баклажанів, радимо зробити закрути на зиму. Класична ікра, з томатами, запечена, з часником – ми підготували для вас найкращі рецепти баклажанної ікри.

Баклажанна ікра через м'ясорубку

Інгредієнти:​​

Баклажани – 4.5 кг

Болгарський перець – 1.5 кг

Перець чилі – за смаком

Перець червоний молотий – 2 ст. л.

Цибуля – 700 г

Томатна паста – 500 г

Петрушка – 50 г

Сіль за смаком

Рослинна олія за смаком

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Рецепт приготування ікри з баклажанів через м'ясорубку:

Баклажани очистити й нарізати товстими шматками. Посолити, перемішати й залишити на 2 години. Видалити хвостики й насіння у болгарського перцю, а м'якуш нарізати довгими шматочками. Посолити та перемішати. Залишити на 2 години. Підсмажити баклажани та перець. Пропустити їх через м'ясорубку. Цибулю очистити та пропустити через м'ясорубку. Дрібно нарізати петрушку. У каструлю з гарячою олією викласти цибулю і трохи протушкувати до випаровування соку. Додати баклажани. Перемішати й додати перець. Постійно помішувати, щоб ікра не прилипала до дна. Додати зелень, томатну пасту, сіль і спеції. Замість пасти можна взяти свіжі помідори, тільки їх потрібно буде добре прокип'ятити з цибулею, щоб ікра не прокисла. Додати спеції, добре прогріти, остудити, і готово.

Ікра з запечених баклажанів на зиму

Інгредієнти:​​

Баклажани – 2.5 кг

Цибуля – 5 шт

Соняшникова олія – 0.5 склянки

Помідори – 5 шт

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Оцет – 2 ст.л.

Часник – 1 зубчик

Рецепт приготування ікри з баклажанів на зиму:

Баклажани вимити, наколоти зубочисткою і запекти в духовці до повної готовності. При 180 градусах це займає близько 45 хвилин для середнього розміру баклажанів. З запечених баклажанів зняти шкірку, дрібно нарізати м'якуш, присолити баклажани й перекласти на сито, щоб стік сік. Зверху покласти невеликий вантаж. Очистити цибулю, нарізати його чверть кільцями й смажити в олії до золотистого кольору і м'якості. Помідори натерти на терку, залишити шкірку в руках. Додати помідори до цибулі й тушкувати на сильному вогні, поки не випарується майже вся вода. Додати баклажани, перемішати. Протушкувати 5 хвилин. Довести до смаку за допомогою спецій. Для подачі розрізати зубчик часнику навпіл, натерти їм тарілку і перекласти в неї ікру. Прикрасити на ваш смак. Для зберігання на зиму в кінці приготування додати оцет, перемішати, розкласти ікру по чистих банках, простерилізувати банки (прикривши кришками) в киплячій воді (приблизно по 20 хвилин). Закупорити, перевернути й укутати до повного охолодження.

Баклажанна ікра з томатною пастою

Інгредієнти:​​

Баклажани – 3 кг

Болгарський перець – 300 г

Цибуля – 300 г

Часник – 40 г

Зелень – 40 г

Рослинна олія – 100 мл

Томатна паста – 80 г

Сіль – за смаком

Цукор – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Рецепт приготування баклажанної ікри з томатною пастою:

Баклажани потрібно випікати, для чого попередньо треба вимити та обсушити овочі, розрізати вздовж навпіл, викласти на деко, застелене пергаментом. Зрізи змастити рослинною олією, випікати баклажани в духовці 30 хвилин при 200 градусах. Готові баклажани мають охолонути й потім розрізати на невеликі кубики. Далі потрібно готувати інші овочі. Цибулю очистити й дрібно порізати. У болгарського перцю прибрати хвостики, насіння. Порізати перець невеликими кубиками. Очистити й подрібнити часник. Зелень дрібно порубати. У казанку розігріти олію, викласти цибулю та обсмажити його 3 хвилини. Після цього додати болгарський перець, перемішати, готувати все разом 8-10 хвилин. Викласти в казанок томатну пасту, перемішати, тушкувати 5 хвилин. Не забувайте іноді перемішувати! Додати баклажани, готувати ще 7 хвилин. Додати в казанок часник, зелень, а також сіль, чорний мелений перець, цукор. Пробувати на смак в процесі. Перемішувати та готувати ще 5 хвилин. Розкласти ікру по стерильних банках (0,5 л), накрити кришками, ставити їх у велику каструлю на рушник. Залити водою по глечики й стерилізувати 10 хвилин після закипання. Закрити банки кришками, дати охолонути в теплі, потім перенести в комору.

Баклажанна ікра в мультиварці

Інгредієнти:​​

Баклажани – 1200 г

Сіль – за смаком

Цибуля – 200 г

Часник – 40 г

Морква – 240 г

Болгарський перець – 100 г

Соняшникова олія – 80 мл

Томатна паста – 40 г

Перець чорний мелений – за смаком

Вода – 100 мл

Оцтова есенція – 3 г

Рецепт приготування ікри з баклажанів в мультиварці:

Баклажани ретельно промити, обсушити рушником, нарізати великими кубиками й викласти в чашу мультиварки, посолити й залишити на пів години. Очистити цибулю, моркву, часник. Всі овочі промити. Болгарський перець вимити, очистити від насіння. Пропустити через м'ясорубку цибулю, моркву, перець, часник. Після 30 хвилин включити мультиварку, вибрати режим "Тушкування", встановити час приготування 1 година 30 хвилин. Влити в чашу з баклажанами соняшникову олію і тушкувати хвилин 15, після чого ввести подрібнені овочі. Додати в ікру томатну пасту, сіль, перець, влити воду. Під час готування не забути помішувати вміст чаші. І ще: в міру потреби слід підливати воду. У готову киплячу ікру влити оцтову есенцію, перемішати й закласти ікру в стерильні сухі банки, закотити їх кришками. Банки перевернути догори дном і укутати в старий плед. Через добу перенести в льох.

Ікра з синеньких класична

Інгредієнти:​​

Баклажани –300 г

Цибуля – 2 шт

Рослинна олія – 2 ст. л.

Помідори – 1 шт

Оцет – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Класичний рецепт приготування ікри з синеньких:

Баклажан розрізати навпіл і поставити в духовку запікатися на 25 хвилин при 180 градусах. З помідора зняти шкірку (опустити в окріп, а потім в холодну воду). Нарізати помідори кубиками. Нарізати цибулю кубиками й обсмажити з маслом до прозорості. Додати помідори й обсмажити все разом. В процесі посолити й поперчити. З готового баклажана зняти шкірку. Баклажан нарізати кубиками й додати його до цибулі з помідором. Перемішати, додати оцет. Протушкувати все разом приблизно 8 хвилин. Довести до смаку, додавши улюблені спеції. Ікру можна залишити в тій консистенції, що вийшла, або подрібнити за допомогою блендера, м'ясорубки, сита тощо. Смачного!

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