AC/DC випустить пазли з обкладинками своїх альбомів

Учасники австралійської групи AC C випустять серію пазлів, на яких будуть зображені обкладинки їхні популярних альбомів.

У кожному пазлі – 500 деталей. Випускати головоломки почнуть з 4 вересня спільно з компанією Zee Productions. Поки можна оформити попереднє замовлення за 18 фунтів.

Фанати рок-легенд зможуть зібрати мозаїку з фрагментів ілюстрацій до таких релізів, як High Voltage, For Those About To Rock, Blow Up Your Video і Ballbreaker.

AC/DC – не перша група, що випустила пазл за мотивами своєї творчості. Раніше так само робили Iron Maiden, Slayer, Judas Priest і Motorhead. Нещодавно свій пазл випустили і музиканти з Radiohead – їхня мозаїка Fragmentary Time Waster складається з тисячі фрагментів.

