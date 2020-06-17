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У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото
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Американська художниця Саліна Гомес з Колорадо запустила збір коштів на випуск розмальовки, на створення якої її надихнули твіти Ілона Маска. Необхідно 10 тисяч доларів, з яких 9,6 тисячі вже зібрано. Книгу про голову Tesla можна придбати за 30 доларів.
Сюжети картинок засновані на твітах, які були написані Маском з 2016 року. Гомес сама відібрала ті записи, які вона вважала найцікавішими, – дописи Маска про особисте життя.
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"У цій розмальовці я постаралася зробити акцент на речах, які б надихнули людей на сміливі мрії", – розповіла художниця. Так вона хоче популяризувати ідеї технологічного розвитку, колонізацію Марса, впровадження електромобілів і т.д.
Гомес почала працювати над книгою у 2018 році, коли в її житті настали важкі часи. Твіти Маска, за словами Гомес, дали їй потрібну мотивацію.
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