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У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото

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Розмальовка про Ілона Маска - фото 1
Розмальовка про Ілона Маска / kickstarter

Американська художниця Саліна Гомес з Колорадо запустила збір коштів на випуск розмальовки, на створення якої її надихнули твіти Ілона Маска. Необхідно 10 тисяч доларів, з яких 9,6 тисячі вже зібрано. Книгу про голову Tesla можна придбати за 30 доларів.

Сюжети картинок засновані на твітах, які були написані Маском з 2016 року. Гомес сама відібрала ті записи, які вона вважала найцікавішими, – дописи Маска про особисте життя.

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"У цій розмальовці я постаралася зробити акцент на речах, які б надихнули людей на сміливі мрії", – розповіла художниця. Так вона хоче популяризувати ідеї технологічного розвитку, колонізацію Марса, впровадження електромобілів і т.д.

Гомес почала працювати над книгою у 2018 році, коли в її житті настали важкі часи. Твіти Маска, за словами Гомес, дали їй потрібну мотивацію.

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410777

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410774

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410775

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410776

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410778

У США випустять розмальовку за мотивами твітів Ілона Маска: фото - фото 410779

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Джерело: kickstarter
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