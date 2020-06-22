15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали

Анджеліна Джолі та Вайнона Райдер у стрічці "Перерване життя" / gettyimages

Деяким зіркам вдається виглядати набагато молодшими за свій вік. Завдяки такій чарівній, на нашу думку, силі 40-річні актори й отримують ролі 20-річних героїв у фільмах та серіалах та грають їх так, що й комар носа не підточить.

Пам'ятаєте Плаксиву Мірту з фільмів про Гаррі Поттера? Актрисі Ширлі Гендресон на момент зйомок "Таємної кімнати" було 37 років, що зробило її найстаршою серед усіх акторів, які грали учнів Гоґвортсу. Та вік Ширлі не завадив її екранній героїні виглядати максимально органічно та природно.

І таких прикладів у кінематографі чимало! Дивіться самі ;)

Леонардо Ді Капріо було вже 28 на час зйомок у "Спіймай мене, якщо зможеш", але грав він 16-річного

29-річний Майкл Джей Фокс перевтілився у 17-річного Марті МакФлая у першому фільмі "Назад у майбутнє"

Вайноні Райдер було 28 років, коли вона зіграла роль 18-річної Сюзанни Кейсен у фільмі "Перерване життя"

Героїні Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" було 18, хоча самій акторці тоді вже виповнилось 32 роки

Роль 12-річного пророка у фільмі жахів "Діти кукурудзи" стала дебютом для 25-річного Джона Френкліна

Кейко Аджена зіграла 17-річну Лейн в серіалі "Дівчата Ґілморів", будучи 27-річною

Джек Глісон отримав роль 17-річного короля Джоффрі у 25-річному віці. У книгах його герою взагалі було 13 років

Коулу Спроусу – 27 років, але його персонажу у "Рівердейлі" лише 16

Кіану Рівз у віці 25 років зіграв 17-річного школяра у "Неймовірних пригодах Білла і Теда"

Томас Сенгстер мав 14 років, коли грав 7-річного в комедії "Моя жахлива няня"

Єн Сомерхолдер почав грати навіки 25-річного вампіра Деймона у 30 років, а закінчив зйомки в серіалі, коли йому виповнилось 38

А от герою 35-річного актора Пола Веслі у "Щоденниках вампірів" Стефану Сальваторе було лише 17 років

Рейчел Мак-Адамс мала 25 років, але її героїні у комедії "Круті дівчата" всього 17

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