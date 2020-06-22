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15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали

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Анджеліна Джолі та Вайнона Райдер у стрічці "Перерване життя" - фото 1
Анджеліна Джолі та Вайнона Райдер у стрічці "Перерване життя" / gettyimages

Деяким зіркам вдається виглядати набагато молодшими за свій вік. Завдяки такій чарівній, на нашу думку, силі 40-річні актори й отримують ролі 20-річних героїв у фільмах та серіалах та грають їх так, що й комар носа не підточить.

Пам'ятаєте Плаксиву Мірту з фільмів про Гаррі Поттера? Актрисі Ширлі Гендресон на момент зйомок "Таємної кімнати" було 37 років, що зробило її найстаршою серед усіх акторів, які грали учнів Гоґвортсу. Та вік Ширлі не завадив її екранній героїні виглядати максимально органічно та природно.

via GIPHY

І таких прикладів у кінематографі чимало! Дивіться самі ;)

Леонардо Ді Капріо було вже 28 на час зйомок у "Спіймай мене, якщо зможеш", але грав він 16-річного

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411559

29-річний Майкл Джей Фокс перевтілився у 17-річного Марті МакФлая у першому фільмі "Назад у майбутнє"

via GIPHY

Вайноні Райдер було 28 років, коли вона зіграла роль 18-річної Сюзанни Кейсен у фільмі "Перерване життя"

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411556

Героїні Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" було 18, хоча самій акторці тоді вже виповнилось 32 роки

via GIPHY

Роль 12-річного пророка у фільмі жахів "Діти кукурудзи" стала дебютом для 25-річного Джона Френкліна

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411555

Кейко Аджена зіграла 17-річну Лейн в серіалі "Дівчата Ґілморів", будучи 27-річною

via GIPHY

Джек Глісон отримав роль 17-річного короля Джоффрі у 25-річному віці. У книгах його герою взагалі було 13 років

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411557

Коулу Спроусу – 27 років, але його персонажу у "Рівердейлі" лише 16

via GIPHY

Кіану Рівз у віці 25 років зіграв 17-річного школяра у "Неймовірних пригодах Білла і Теда"

via GIPHY

Томас Сенгстер мав 14 років, коли грав 7-річного в комедії "Моя жахлива няня"

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411552

Єн Сомерхолдер почав грати навіки 25-річного вампіра Деймона у 30 років, а закінчив зйомки в серіалі, коли йому виповнилось 38

via GIPHY

А от герою 35-річного актора Пола Веслі у "Щоденниках вампірів" Стефану Сальваторе було лише 17 років

15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали - фото 411560

Рейчел Мак-Адамс мала 25 років, але її героїні у комедії "Круті дівчата" всього 17

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Джерело: boredpanda
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