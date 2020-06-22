Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
15 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
- 150
Деяким зіркам вдається виглядати набагато молодшими за свій вік. Завдяки такій чарівній, на нашу думку, силі 40-річні актори й отримують ролі 20-річних героїв у фільмах та серіалах та грають їх так, що й комар носа не підточить.
Пам'ятаєте Плаксиву Мірту з фільмів про Гаррі Поттера? Актрисі Ширлі Гендресон на момент зйомок "Таємної кімнати" було 37 років, що зробило її найстаршою серед усіх акторів, які грали учнів Гоґвортсу. Та вік Ширлі не завадив її екранній героїні виглядати максимально органічно та природно.
І таких прикладів у кінематографі чимало! Дивіться самі ;)
Леонардо Ді Капріо було вже 28 на час зйомок у "Спіймай мене, якщо зможеш", але грав він 16-річного
29-річний Майкл Джей Фокс перевтілився у 17-річного Марті МакФлая у першому фільмі "Назад у майбутнє"
Вайноні Райдер було 28 років, коли вона зіграла роль 18-річної Сюзанни Кейсен у фільмі "Перерване життя"
Героїні Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" було 18, хоча самій акторці тоді вже виповнилось 32 роки
Роль 12-річного пророка у фільмі жахів "Діти кукурудзи" стала дебютом для 25-річного Джона Френкліна
Кейко Аджена зіграла 17-річну Лейн в серіалі "Дівчата Ґілморів", будучи 27-річною
Джек Глісон отримав роль 17-річного короля Джоффрі у 25-річному віці. У книгах його герою взагалі було 13 років
Коулу Спроусу – 27 років, але його персонажу у "Рівердейлі" лише 16
Кіану Рівз у віці 25 років зіграв 17-річного школяра у "Неймовірних пригодах Білла і Теда"
Томас Сенгстер мав 14 років, коли грав 7-річного в комедії "Моя жахлива няня"
Єн Сомерхолдер почав грати навіки 25-річного вампіра Деймона у 30 років, а закінчив зйомки в серіалі, коли йому виповнилось 38
А от герою 35-річного актора Пола Веслі у "Щоденниках вампірів" Стефану Сальваторе було лише 17 років
Рейчел Мак-Адамс мала 25 років, але її героїні у комедії "Круті дівчата" всього 17
Читайте також: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
Джерело: boredpanda
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
20:45Слава з НеАнгелів похвалилася підтягнутими сідницями
-
20:16Цей літній овоч корисний для печінки і серця
-
19:52Які знаки Зодіаку найвірніші у коханні
-
19:44Реакція собаки на батут підкорила мережу: кумедне відео
-
19:20Країни з найдорожчим і найдешевшим в світі інтернетом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:13Три причини пити каву регулярно
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
18:55У NASA хочуть відправити місію до супутника Нептуна
-
18:43Хто старіє швидше: несподівана відповідь учених
-
18:26Медики розповіли про користь кави для серця
-
18:16Не до грошей: тайванець пояснив, чому не варто брати конверти на вулиці
-
18:00Гороскоп на 23 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Як не варто поводитися на роботі: три небезпечні помилки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Блогер показав лайфхак з пластівцями, і це варто спробувати (відео)
-
17:23Колишня кохана футболіста Динамо прикрилася лише півоніями
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
16:53Найпоширеніші помилки у використанні антисептика
-
16:44Зваблива Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці (фото)
-
16:21Леся Нікітюк показала себе в юності
-
16:15Яким знакам Зодіаку липень принесе значні зміни
-
15:43У NASA показали, як виглядає сонячне затемнення з космосу: вражаючі кадри
-
15:25Вчені підрахували кількість мікропластику у заповідниках
-
15:15Австралійці побачили падаючий метеорит: відео
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне
-
17:1015 випадків, коли актори були значно старші за своїх героїв, але ви про це не підозрювали
-
13:55Притула показав найоригінальніший подарунок на день народження: курйозне фото
-
12:11Як дозрівають улюблені літні ягоди: життєвий цикл полуниці та ожини у фото
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня
-
07:27Погода в Україні 22 червня: точний прогноз на сьогодні
- 21 червня
-
20:20Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
-
17:50Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
14:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:27Нова музика тижня: плейлист свіжих пісень червня
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня
-
08:14Експерти розповіли про правила користування автомобілем влітку
- 20 червня
-
21:23А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання
-
18:21Угорщина та Чорногорія відкрили свої кордони для українців, але є низка умов
-
14:17Як закохатися у біг: три круті поради
-
12:12Зонд Solar Orbiter зробив найближчі знімки Сонця в історії
-
10:40Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 червня
-
08:136 популярних, але шкідливих продуктів для сніданку
- 19 червня
-
21:55Чого бояться чоловіки у сексі: дослідження, яке вас вразить
-
20:00Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю