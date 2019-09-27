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73-річна співачка Шер здивувала фігурою у відвертому боді

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Шер - фото 1
Шер / orest

Виконавиця Шер виступила в Берліні. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Американська співачка Шер обожнює експериментувати з концертними образами.

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Недавній виступ 73-річної зірки в Берліні в рамках світового туру Here We Go Again не став винятком. На сцену Mercedes Benz Arena Шер вийшла в пікантному блискучому боді. Ефектний образ виконавиці доповнило синє волосся.

Наряд Шер дозволив її шанувальникам оцінити фігуру кумира. Варто зауважити, що 73-річна артистка в прекрасній формі. Крім того, що Шер співала, вона танцювала зі своїм балетом. Зауважимо, що тур Here We Go Again – це сьоме сольне концертне турне американської зірки в підтримку її 26 студійного альбому Dancing Queen.

73-річна співачка Шер здивувала фігурою у відвертому боді - фото 358060

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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