73-річна співачка Шер здивувала фігурою у відвертому боді

Виконавиця Шер виступила в Берліні. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Американська співачка Шер обожнює експериментувати з концертними образами.

Недавній виступ 73-річної зірки в Берліні в рамках світового туру Here We Go Again не став винятком. На сцену Mercedes Benz Arena Шер вийшла в пікантному блискучому боді. Ефектний образ виконавиці доповнило синє волосся.

Наряд Шер дозволив її шанувальникам оцінити фігуру кумира. Варто зауважити, що 73-річна артистка в прекрасній формі. Крім того, що Шер співала, вона танцювала зі своїм балетом. Зауважимо, що тур Here We Go Again – це сьоме сольне концертне турне американської зірки в підтримку її 26 студійного альбому Dancing Queen.

