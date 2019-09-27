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Не фотошоп: фітнес-блогерка похизувалась формами

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Теммі Хемброу показала апетитну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала апетитну фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна блогерка Теммі Хемброу не просто так зібрала чималу аудиторію фанатів та перетворила свій Instagram у бізнес. А все тому, що форми цієї білявки говорять самі за себе!

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться гарячим фото своєї фігури та мотивує жінок займатись власним тілом. Відзначимо, що Теммі виховує двох маленьких дітей, але завжди знаходить час для соцмереж, адже вони стали її основним джерелом доходу.

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До того ж, дівчина періодично стикається зі шквалом негативу, адже чимало користувачів звинувачують її у фотошопі, тому Хемброу регулярно знімає окремо відео, демонструючи свою фігуру. Такі форми точно заслуговують уваги:

instagram.com/tammyhembrow - фото 357863
instagram.com/tammyhembrow
instagram.com/tammyhembrow - фото 357864
instagram.com/tammyhembrow
instagram.com/tammyhembrow - фото 357865
instagram.com/tammyhembrow
instagram.com/tammyhembrow - фото 357866
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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