Не фотошоп: фітнес-блогерка похизувалась формами

Популярна блогерка Теммі Хемброу не просто так зібрала чималу аудиторію фанатів та перетворила свій Instagram у бізнес. А все тому, що форми цієї білявки говорять самі за себе!

25-річна австралійська фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться гарячим фото своєї фігури та мотивує жінок займатись власним тілом. Відзначимо, що Теммі виховує двох маленьких дітей, але завжди знаходить час для соцмереж, адже вони стали її основним джерелом доходу.

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До того ж, дівчина періодично стикається зі шквалом негативу, адже чимало користувачів звинувачують її у фотошопі, тому Хемброу регулярно знімає окремо відео, демонструючи свою фігуру. Такі форми точно заслуговують уваги:

instagram.com/tammyhembrow

instagram.com/tammyhembrow

instagram.com/tammyhembrow

instagram.com/tammyhembrow

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