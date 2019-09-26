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Відео з сексуальною Беллою Хадід підкорило фанатів

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Сексуальна Белла Хадід у Парижі - фото 1
Сексуальна Белла Хадід у Парижі / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід зачарувала фанатів спокусливим образом на тижні моди у Парижі. Відео з сексуальною красунею справді захоплює!

22-річна американська модель Белла Хадід вже кілька років стає родзинкою показів відомих дизайнерів, а також прикрашає собою відомі бренди. До того ж, дівчина знаходить час між роботою для свого профілю в соцмережі Instagram. Там за палкою брюнеткою стежать понад 25 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно.

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Нещодавно красуня потішила фанатів кадрами з тижня моди у Парижі, у рамках якого презентувала нову колекцію одягу бренду Mugler, який полюбляє провокативне вбрання. Тому на подіумі зірка з'явилась у відвертому боді, чорних колготках та вкороченому піджаку. Коментатори вже порівняли Беллу зі справжньою пантерою, адже вона настільки плавно рухалась подіумом у своєму гарячому образі, що важко відвести погляд.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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