Відео з сексуальною Беллою Хадід підкорило фанатів

Відома модель Белла Хадід зачарувала фанатів спокусливим образом на тижні моди у Парижі. Відео з сексуальною красунею справді захоплює!

22-річна американська модель Белла Хадід вже кілька років стає родзинкою показів відомих дизайнерів, а також прикрашає собою відомі бренди. До того ж, дівчина знаходить час між роботою для свого профілю в соцмережі Instagram. Там за палкою брюнеткою стежать понад 25 мільйонів користувачів, і це зовсім не дивно.

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Нещодавно красуня потішила фанатів кадрами з тижня моди у Парижі, у рамках якого презентувала нову колекцію одягу бренду Mugler, який полюбляє провокативне вбрання. Тому на подіумі зірка з'явилась у відвертому боді, чорних колготках та вкороченому піджаку. Коментатори вже порівняли Беллу зі справжньою пантерою, адже вона настільки плавно рухалась подіумом у своєму гарячому образі, що важко відвести погляд.

Гортайте галерею:

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