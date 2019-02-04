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iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
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За останні кілька років ринок смартфонів змінився несуттєво: дещо зросла діагональ екранів, збільшився об'єм оперативної пам'яті та з'явилися безліч не вельми необхідних функцій. Відтак, більшість користувачів замислюються над покупкою флагманів минулих років.
У цьому матеріалі ми розглянемо, наскільки актуальними є топові рішення 2017 року на прикладі iPhone X та Samsung Galaxy S8, а також порівняємо їх з торішніми флагманськими рішеннями компаній.
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Більшість компаній, які займаються створенням смартфонів, показують свої флагманські рішення кожного року. Ці гаджети хочуть всі, на їхню появу очікують, але й просять за них доволі пристойні суми. Що ж робити, якщо ви не готові витратити всі свої заощадження, а покупку бюджетних рішень – можна порівняти з кінцем світу? У нас для вас гарна новина: зверніть увагу на флагманські рішення минулих років, які залишаються актуальними й сьогодні.
Перед покупкою флагманського смартфона потрібно поставити собі кілька питань, які допоможуть визначити, чи потрібно вам узагалі міняти свій старенький смартфон.
Просимо вас відповідати відверто, адже саме ваша чесність буде впливати на остаточне рішення!
- Що мене не влаштовує в нинішньому пристрої?
- Чого я очікую від нового смартфона?
- Які функції є життєво необхідними для мене?
- Які функції – другорядні?
- Скільки я готовий віддати за новинку?
Відповіді на ці питання допоможуть вам визначитися, на що саме ви розраховуєте при покупці нового гаджета. Крім того, ви зможете виокремити для себе те, що важливе, і те, що – ні!
Якщо ж ми говоримо про флагманські смартфони, то ми теж повинні розуміти, що не кожен дорогий гаджет може вважатися топовим рішенням. Деякі виробники іноді підмінюють поняття, випускаючи пристрої на базі старих процесорів, порівняно бюджетних екранів, а також не наділяючи їх нічим особливим. Спробуймо скласти портрет ідеального флагманського смартфона, щоб зрозуміти, чим він повинен відрізнятися від своїх попередників.
Що має бути у топовому смартфоні?
- топове "залізо"
- топова камера
- топовий екран
- топовий дизайн
- пристойна кількість оперативки та вбудованого накопичувача
- наявність родзинки, якої не було у попередників
А тепер починаємо наочне порівняння iPhone X та Samsung Galaxy S8 з їхніми наступниками iPhone XS та Samsung Galaxy S9.
Технічні характеристики iPhone X / iPhone XS
|Екран
|OLED-матриця, 5,8", 1125 х 2436 пікселів
|OLED-матриця, 5,8", 1125 х 2436 пікселів
|Особливості екрана
|HDR 10, True-tone, частота оновлення 120 Гц
|HDR 10, True-tone, частота оновлення 120 Гц
|Процесор
|Apple A11 Bionic (шестиядерний по 2.39 ГГц)
|Apple A12 Bionic (шестиядерний: 2 x 2.5 ГГц + 4 x 1.6 ГГц)
|Оперативна пам'ять
|3 ГБ
|4 ГБ
|Вбудована пам'ять
|64/ 256 ГБ
|64/256/512 ГБ
|Основна камера
|модуль 12 Мп, f/1.7, 26 мм
|модуль 12 Мп, f/1.5-2.4, 26 мм
|Акумулятор
|2716 мАг
|2658 мАг
|Захист
|IP67
|IP68
|Ціна
|21 499 гривень
|30 999 гривень
Якщо ж просто звернути увагу на технічні характеристики, то можна зауважити, що по суті нічого не змінилося, крім процесора. Саме на його потужності й робили наголос під час презентації iPhone XS. Утім, якщо ви не фанат мобільного геймінгу, то чи є сенс переплачувати половину вартості iPhone X, щоб купити новинку, представлену торік?
Технічні характеристики Samsung Galaxy S8 / Samsung Galaxy S9
|Екран
|Super AMOLED-матриця, 5,8", 1440 х 2960 пікселів
|Super AMOLED-матриця, 5,8", 1440 х 2960 пікселів
|Особливості екрана
|HDR 10, Always-on display
|HDR 10, Always-on display
|Процесор
|Exynos 8895 Octa (восьмиядерний 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.7 ГГц)
|Exynos 9810 Octa (восьмиядерний 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.8 ГГц)
|Оперативна пам'ять
|4 ГБ
|4 ГБ
|Вбудована пам'ять
|64 ГБ
|64/128/256 ГБ
|Основна камера
|модуль 12 Мп, f/1.7, 26 мм
|модуль 12 Мп, f/1.5-2.4, 26 мм
|Акумулятор
|3000 мАг
|3000 мАг
|Захист
|IP68
|IP68
|Ціна
|15 999 гривень
|25 999 гривень
Як показують технічні характеристики, S8 не сильно відрізняється від S9. І це не дарма, адже ми звикли до того, що компанія Samsung вносить суттєві зміни через покоління своїх топових смартфонів. Основний акцент південнокорейська компанія, під час презентації S9, робила на покращенні роботи камери. Зокрема, мова йде про зміну апертури у залежності від умов зйомки. Цінник же показує, що за кілька особливостей вам доведеться переплатити 10 тисяч гривень, але чи варто?
Якщо ви – затятий фанат гаджетів, і слідкуєте за виходом кожного пристрою, Радіо МАКСИМУМ пропонує навчитися трішки чекати, щоб можна було "увірвати" бажаний пристрій з суттєвою знижкою. Втім, якщо ж ви не готові чекати, то спробуйте бодай перенести покупку гаджета на місяць-другий. Така хитрість дозволить вам більш усвідомлено підійти до покупки. Бережіть себе та свої гроші ;)
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