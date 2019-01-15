ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність

Смартфон уже давно перестав бути інструментом для спілкування. Цей компактний пристрій об'єднав у собі можливості і кишенькового, комп'ютера і фотоапарата. Радіо МАКСИМУМ розповість, як отримати ще більше від користування цим пристроєм, і як за його допомогою стати ще продуктивнішим.

Отже, якщо ви годинами залипаєте у смартфоні – цей матеріал буде надзвичайно корисним для вас. Бодай тому, що ми поділимося з вами добіркою корисних додатків, які дозволять використовувати час, проведений за гаджетом, з розумом!

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My Phone Time

Ворога потрібно знати в лице. Особливо тоді, коли ворогом вашої продуктивності можете бути ви! Цей додаток аналізує вашу активність, що дозволить переглянути своє користування смартфоном. До прикладу, ви побачите, скільки разів за день розблоковуєте смартфон, скільки годин "залипаєте" в соціалках і так далі. Погодьтеся, ми іноді навіть не усвідомлюємо, скільки особистого часу приділяємо своїм гаджетам. Саме тому нам і потрібна "стороння" допомога, адже тільки так ви зможете оцінити серйозність проблеми, з якою стикнулися.

До слова, якщо після аналізу ви зауважите, що найбільше часу приділяєте саме читанню – можете сміливо собою пишатися!

Звички

Отже, ми дізналися, на що ми витрачаємо максимум часу при "контактуванні" зі смартфоном. Тепер пора виробити корисні звички, які дозволять у новому році досягати успіху. До прикладу, ви вирішили щодня прокидатися о певній годині. І ми чудово знаємо, як складно виробити відповідну звичку. Для цього вам знадобиться цей простий і зручний додаток, у який ви можете вписати всі звички, яких хочете набути. Він буде щодня вам нагадувати про те, що ви повинні зробити.

Ви ж пам'ятаєте, що для вироблення звички має пройти 21 день. Власне, на це й розрахований додаток!

Ми, звичайно ж, не гарантуємо, що ви зможете виробити відповідні звички, але в будь-якій справі головне – стартувати.

Any.Do

А ось це вже корисний пленер, який дозволить вам не пропускати жодної важливої справи. Також у ньому є корисна функція: нагадування про те, що потрібно віддзвонити. До прикладу, ви не могли взяти слухавку, додаток запитає вас, чи зробити нагадування про дзвінок. Якщо ви погоджуєтесь – програма через певний час нагадає вам про те, що ви маєте зателефонувати абонентові, з яким не могли поспілкуватися. Тепер ви не будете забувати подзвонити рідним.

Крім того, сама по собі програма вельми проста і не перевантажена візуально. Ви вказуєте, що вам потрібно зробити, можете додати нагадування та й усе. Для максимального ефекту можна використати віджет, який буде нагадувати про те, що у вас є завдання, які потребують вашої уваги. Якщо ж таких справ нема – програма мило похвалить вас за чудово виконану роботу. Просто та зручно!

Monefy

Не менш важливою для сучасного користувача є фінансова грамотність. До слова, краще б нас у школі вчили саме цього. Для чого вам цей додаток? А для того, щоб змогти прослідкувати за тим, на що ви витрачаєте гроші. Також можна ввести дані про всі нагальні витрати, щоб чітко побачити, скільки грошей у вас залишаються. Програма дозволить вам наочно, у вигляді діаграми, ознайомитися зі станом ваших фінансових справ. Можливо, пора відучити себе здійснювати спонтанні шопінги? Відповідь на це та інші питання зможе дати вам ця програма, яка дозволить розкласти по поличках свої заощадження.

Google Keep

Якщо ви не прихильник паперових блокнотів – неодмінно завантажте собі цей додаток. Це надзвичайно зручний, простий у використанні, а головне – безкоштовний нотатник для смартфонів. Основна його особливість полягає в тому, що всі файли відвантажуються у "хмару", що дозволяє продовжити свою роботу на іншому пристрої. Також можна надавати доступ до нотатки для інших користувачів. Це буде актуально для тих, хто складає список покупок на велику компанію. Так, тут можна робити не лише звичайні текстові записи, а й складати списки, робити графічні помітки.

Цей матеріал я роблю за допомогою Google Keep на своєму смартфоні. Потім готовий текст редагується на комп'ютері та завантажується на сайт!

Бонусна добірка додатків

Програми для читання

На початку матеріалу ми зазначали, що ті, хто використовує свій смартфон у ролі електронної книжки – справжні молодчинки! Втім, якщо ви досі цього не робили – 2019 рік ідеально для цього підійде. Ви ж носите свій смартфон із собою практично всюди? Ну, то почніть нарешті читати в громадському транспорті, в чергах, під час шопінгу з коханою. Ви зауважите, що почали значно більше часу приділяти літературі.

Лайфхак: якщо ви тягнетесь до іконки Instagram – відкривайте книжку. Краще півгодини посмакувати якісною літературою, ніж гортати бездумно стрічку соціалки.

Рецепти від Кукорами

Якщо ви – король пельменів, то у нас для вас є гарна новина. Свої "скіли" можна підвищувати за допомогою смартфона. Для цього достатньо завантажити один із десятків додатків з рецептами. Вибираєте те, що вам подобається, слідуєте підказкам – готово!

Цей же додаток нам сподобався, бо можна одразу ж скласти список покупок інгредієнтів до рецепта, який припав вам до душі.

Домашні тренування

Не їжею єдиною. Якщо ви хочете, щоб ваша ранкова зарядка не лише "будила" ваш організм, а й приносила видимі результати – завантажуйте цей додаток. Тут ви можете обрати ідеальні для себе комплекси вправ, ставити собі завдання та удосконалюватися з кожним днем!

Duolingo

Ще один необхідний додаток для сучасної людини. Ви ж пам'ятаєте, що скільки мов ви знаєте, стільки разів ви – людина! Тому ми наполегливо рекомендуємо вивчати іноземні мови. Особливо це зручно робити за допомогою смартфона, який завжди під рукою. Більше цікавих і корисних додатків для вивчення мови можна знайти тут!

Радіо МАКСИМУМ

У цьому додатку ви не лише знайдете безліч корисних порад і статей, а також зможете насолоджуватися улюбленою музикою. Ми не пропонуємо, ми наполегливо рекомендуємо завантажити його, щоб бути завжди на МАКСИМУМі!

І не забувайте, що смартфон – не лише забавка, а й інструмент, який полегшує ваше життя. Використовуйте його можливості, щоб бути максимально продуктивними!

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