Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

Зима – це не лише пора року, коли потрібно добряче закутуватися, щоб не захворіти. У цей період необхідно вкрай обережно користуватися своїми гаджетами, щоб не вивести їх з ладу. Радіо МАКСИМУМ розповість, як захистити свій смартфон взимку від лютих морозів!

Якщо ви почали зауважувати, що ваші гаджети швидше розряджаються на морозі – не потрібно відразу ж бігти до майстерні, щоб усунути несправність. Її просто немає. На жаль, це одна з властивостей більшості акумуляторів, від яких і працюють ваші смартфони, Bluetooth-навушники, фітнес-браслети та павербенки.

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Що ж робити, щоб ваші пристрої не піддавалися суворому впливу морозів?

Захищаємо гаджети

Передовсім, намагайтесь носити усю свою техніку у внутрішніх кишенях, щоб вона не "мерзнула". Що ж стосується безпровідних навушників – банально спробуйте не виходити в них у люті морози, щоб не потрібно було їх дозаряджати протягом дня або просто одягайте поверху капюшон.

Пам'ятайте, що мінімізація контактів вашого смартфона з морозом лише позитивно вплине на експлуатацію!

Мороз – не найкращий друг смартфона / inverse

Температурний режим

Більшість користувачів абсолютно відмовляються читати інструкцію з експлуатації, а дарма. Саме у цих брошурках можна знайти не лише пункти, які допоможуть "Увімкнути смартфон", а й дізнатися корисну інформацію, яка стосується комфортного температурного режиму конкретно для вашого пристрою.

Цей пункт особливо актуальний не лише взимку, а й під час ваших відпусток. Вам же не хочеться, щоб смартфон буквально поплавило на сонці?

До прикладу, компанія Apple чесно попереджає, що її смартфони не вельми товаришують з мінусовими температурами. Це означає, що потрібно бути готовими до того, що деякі гаджети просто не будуть реагувати на вашу увагу в холодну пору року!

Взимку смартфон може частіше "проситися" на зарядку / Hacker Noon

Лайфхак: віддайте перевагу більш товстим чохлам без металевих вставок. Це дозволить пристрою не "мерзнути".

Сніг – це, перш за все, вода!

Якщо ви вважаєте, що тримати смартфон під снігом – дуже мила витівка, то ми змушені вас засмутити. Якщо ваш пристрій не захищений за стандартом IP, то є абсолютно усі шанси, що він "потоне".

Намагайтесь взимку мінімізувати телефонні розмови на вулиці, коли падає сніг. Для цього використовуйте гарнітури, щоб не нашкодити смартфону.

Пам'ятайте, що сніг – вода / VideoBlocks

До слова, якщо ви буквально втопили смартфон у снігу – пройдіть процедуру його порятунку, адже сніг – це теж вода!

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Бережіть свої руки

Залежність від смартфона може негативно вплинути не лише на ваш пристрій, а й на ваше здоров'я. Якщо ви годинами залипаєте в соціалках, і вас не бентежать морози – придбайте рукавиці для сенсорних екранів. Не забувайте, що холодні руки можуть потім стати причиною застудних захворювань. Воно вам треба?

Користуйтесь рукавицями взимку / Android Central

Механічні пошкодження

Взимку більшість із нас падає неодноразово, а це означає, що жертвою одного з таких "приземлень" може стати й ваш смартфон. Щоб цього не сталося рекомендуємо використовувати чохли. Вони не лише захищають ваш пристрій від холоду, а й від механічних пошкоджень. Якщо обрати варіант з високими бортами – ви зможете захистити ще й дисплей свого апарата.

Якщо ж ви вирішили вибратися на лижі – рекомендуємо залишити смартфон вдома, адже є ймовірність, що він розіб'ється при одному з падінь, або ж просто загубиться у кучугурах снігу. Для зв'язку краще взяти з собою звичайну кнопкову дзвонилку.

Шанси розбити смартфон взимку ростуть

Якщо ж ви любите зиму і не готові розлучатися зі своїми гаджетами, Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас підбірку захищених пристроїв, яким не страшні не лише падіння, а й сніг (тобто вода).

Sigma mobile Х-treme PQ54

Добротний середнячок на ринку захищених смартфонів. З ним ви можете не переживати через падіння, адже у вас є більше шансів нашкодити собі, аніж гаджету. А от акумулятор на 6500 мАг забезпечить вас відмінною автономністю!

Sigma mobile Х-treme PQ54

Технічні характеристики:

екран: 5,7", IPS (1440х720);

процесор: MediaTek MTK6739;

пам'ять: 3 ГБ + 32 ГБ;

камера: основна подвійна (13 + 0,3 Мп), фронтальна на 5 Мп;

акумулятор: 6500 мАг;

захист: IP68.

Ціна 7699 гривень.

Doogee S50

Цей смартфон, як запевняє виробник, може пережити 24-годинне занурення у воду на глибину півтора метра, що звучить дуже круто. Крім того, працює він на потужнішому процесорі та може похизуватися більш-менш пристойним дизайном, який не буде "кричати", що перед вами людина, яка щойно прийшла з будови.

Doogee S50

Технічні характеристики:

екран: 5,7", IPS (1440х720);

процесор: Mediatek Helio P23;

пам'ять: 6 ГБ + 128 ГБ;

камера: основна подвійна (13 + 16 Мп), подвійна фронтальна на 16 + 8 Мп;

акумулятор: 5180 мАг;

захист: IP68.

Ціна 7599 гривень.

CAT S60

Цей смартфон не можна назвати флагманом серед захищених пристроїв, але й суть тут не в процесорі, камері чи екрані. Він настільки просунутий, що дасть фору будь-якому флагману, який і половини з того, що може CAT, не зробить.

CAT S60

Технічні характеристики:

екран: 4,7", IPS (1280х720);

процесор: Qualcomm Snapdragon 617;

пам'ять: 3 ГБ + 32 ГБ;

камера: основна 13 Мп, фронтальна 5 Мп;

акумулятор: 3800 мАг;

захист: IP68;

особливості: вбудований тепловізор FLIR (дистанція 30 метрів).

Ціна 14999 гривень.

Бережіть себе та свої гаджети, а також не забувайте вмикати улюблене Радіо МАКСИМУМ!

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