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Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету
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Зима – це не лише пора року, коли потрібно добряче закутуватися, щоб не захворіти. У цей період необхідно вкрай обережно користуватися своїми гаджетами, щоб не вивести їх з ладу. Радіо МАКСИМУМ розповість, як захистити свій смартфон взимку від лютих морозів!
Якщо ви почали зауважувати, що ваші гаджети швидше розряджаються на морозі – не потрібно відразу ж бігти до майстерні, щоб усунути несправність. Її просто немає. На жаль, це одна з властивостей більшості акумуляторів, від яких і працюють ваші смартфони, Bluetooth-навушники, фітнес-браслети та павербенки.
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Що ж робити, щоб ваші пристрої не піддавалися суворому впливу морозів?
Захищаємо гаджети
Передовсім, намагайтесь носити усю свою техніку у внутрішніх кишенях, щоб вона не "мерзнула". Що ж стосується безпровідних навушників – банально спробуйте не виходити в них у люті морози, щоб не потрібно було їх дозаряджати протягом дня або просто одягайте поверху капюшон.
Пам'ятайте, що мінімізація контактів вашого смартфона з морозом лише позитивно вплине на експлуатацію!
Температурний режим
Більшість користувачів абсолютно відмовляються читати інструкцію з експлуатації, а дарма. Саме у цих брошурках можна знайти не лише пункти, які допоможуть "Увімкнути смартфон", а й дізнатися корисну інформацію, яка стосується комфортного температурного режиму конкретно для вашого пристрою.
Цей пункт особливо актуальний не лише взимку, а й під час ваших відпусток. Вам же не хочеться, щоб смартфон буквально поплавило на сонці?
До прикладу, компанія Apple чесно попереджає, що її смартфони не вельми товаришують з мінусовими температурами. Це означає, що потрібно бути готовими до того, що деякі гаджети просто не будуть реагувати на вашу увагу в холодну пору року!
Лайфхак: віддайте перевагу більш товстим чохлам без металевих вставок. Це дозволить пристрою не "мерзнути".
Сніг – це, перш за все, вода!
Якщо ви вважаєте, що тримати смартфон під снігом – дуже мила витівка, то ми змушені вас засмутити. Якщо ваш пристрій не захищений за стандартом IP, то є абсолютно усі шанси, що він "потоне".
Намагайтесь взимку мінімізувати телефонні розмови на вулиці, коли падає сніг. Для цього використовуйте гарнітури, щоб не нашкодити смартфону.
До слова, якщо ви буквально втопили смартфон у снігу – пройдіть процедуру його порятунку, адже сніг – це теж вода!
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Бережіть свої руки
Залежність від смартфона може негативно вплинути не лише на ваш пристрій, а й на ваше здоров'я. Якщо ви годинами залипаєте в соціалках, і вас не бентежать морози – придбайте рукавиці для сенсорних екранів. Не забувайте, що холодні руки можуть потім стати причиною застудних захворювань. Воно вам треба?
Механічні пошкодження
Взимку більшість із нас падає неодноразово, а це означає, що жертвою одного з таких "приземлень" може стати й ваш смартфон. Щоб цього не сталося рекомендуємо використовувати чохли. Вони не лише захищають ваш пристрій від холоду, а й від механічних пошкоджень. Якщо обрати варіант з високими бортами – ви зможете захистити ще й дисплей свого апарата.
Якщо ж ви вирішили вибратися на лижі – рекомендуємо залишити смартфон вдома, адже є ймовірність, що він розіб'ється при одному з падінь, або ж просто загубиться у кучугурах снігу. Для зв'язку краще взяти з собою звичайну кнопкову дзвонилку.
Якщо ж ви любите зиму і не готові розлучатися зі своїми гаджетами, Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас підбірку захищених пристроїв, яким не страшні не лише падіння, а й сніг (тобто вода).
Sigma mobile Х-treme PQ54
Добротний середнячок на ринку захищених смартфонів. З ним ви можете не переживати через падіння, адже у вас є більше шансів нашкодити собі, аніж гаджету. А от акумулятор на 6500 мАг забезпечить вас відмінною автономністю!
Технічні характеристики:
- екран: 5,7", IPS (1440х720);
- процесор: MediaTek MTK6739;
- пам'ять: 3 ГБ + 32 ГБ;
- камера: основна подвійна (13 + 0,3 Мп), фронтальна на 5 Мп;
- акумулятор: 6500 мАг;
- захист: IP68.
Ціна 7699 гривень.
Doogee S50
Цей смартфон, як запевняє виробник, може пережити 24-годинне занурення у воду на глибину півтора метра, що звучить дуже круто. Крім того, працює він на потужнішому процесорі та може похизуватися більш-менш пристойним дизайном, який не буде "кричати", що перед вами людина, яка щойно прийшла з будови.
Технічні характеристики:
- екран: 5,7", IPS (1440х720);
- процесор: Mediatek Helio P23;
- пам'ять: 6 ГБ + 128 ГБ;
- камера: основна подвійна (13 + 16 Мп), подвійна фронтальна на 16 + 8 Мп;
- акумулятор: 5180 мАг;
- захист: IP68.
Ціна 7599 гривень.
CAT S60
Цей смартфон не можна назвати флагманом серед захищених пристроїв, але й суть тут не в процесорі, камері чи екрані. Він настільки просунутий, що дасть фору будь-якому флагману, який і половини з того, що може CAT, не зробить.
Технічні характеристики:
- екран: 4,7", IPS (1280х720);
- процесор: Qualcomm Snapdragon 617;
- пам'ять: 3 ГБ + 32 ГБ;
- камера: основна 13 Мп, фронтальна 5 Мп;
- акумулятор: 3800 мАг;
- захист: IP68;
- особливості: вбудований тепловізор FLIR (дистанція 30 метрів).
Ціна 14999 гривень.
Бережіть себе та свої гаджети, а також не забувайте вмикати улюблене Радіо МАКСИМУМ!
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