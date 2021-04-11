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5 причин, чому на вашому тілі ніколи не з'являться кубики преса
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До літа залишається не так уже й багато часу. Тож не дивно, що про сталевий прес задумується все більше чоловіків. Але чи задумувалися ви над тим, що може стати на заваді побудови тіла вашої мрії.
До вашої уваги 5 причин, чому на тілі не з'являться заповіті шість кубиків преса. Ними поділився Lifehacker.
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1. Ваші тренування недостатньо різноманітні
Лягти на підлогу. Схрестити руки за головою. Підіймати тулуб. Так більшість людей качає прес. Але насправді вправи, через які з'являється шість кубиків, значно різноманітніші.
Вправи не мають бути одноманітними, якщо ви хочете досягнути результату / Фото Unsplash
Деякі з них динамічні, наприклад, "велосипед". Ви лягаєте на підлогу, підіймаєте ноги та крутите уявні педалі. Інші статичні, наприклад, планка – стійка на ліктях в горизонтальному положенні. Планку можна зробити динамічною, якщо підійматися на руки, а потім опускатися на лікті. Інший варіант – вправа "скелелаз": стоячи у планці, ви швидко підтягуєте до грудей одне коліно за одним. Якщо вам подобаються скручування, спробуйте робити їх не на підлозі, а на фітболі – це допоможе залучити більше м'язів кора.
2. Ви не опрацьовуєте всі м'язи
Очевидний наслідок першої помилки. Прес – це не тільки дві смужки по центру живота. Це всього лише його частина, прямі м'язи. Ще є поперечні та косі м'язи. Щоб сформувати рельєф, потрібно прокачувати кожну.
У цілому під час навантаження на цю зону так чи інакше залучені всі абдомінальні м'язи. Але різні вправи сильніше навантажують окремі частини преса: наприклад, верхня працює під час підйому тулуба при скручуванні, нижня – при підйомі ніг.
3. Ви неправильно харчуєтеся
Можливо, кубики у вас вже є. Але їх не видно, тому що м'язи приховує жировий прошарок. У цьому випадку роботу над пресом потрібно доповнити дієтою. Але не такою, де ви в усьому собі відмовляєте та живете під акомпанемент бурчання живота від голоду. Хороша дієта – це здорова неперероблені їжа та правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів. Усі вони потрібні для метаболізму і будівництва м'язів, тому дисбаланс може звести до нуля ваші старання в залі.
Ваш раціон має бути збалансованим / Фото Unsplash
4. Ви намагаєтеся схуднути, качаючи прес
Спалити горезвісний прошарок жиру роботою над пресом неможливо. Якщо у вас є зайві кілограми в зоні живота, додайте до програми тренувань кардіонавантаження. Класика кардіо – біг. По парку, на доріжці або еліпсоїді.
Пам'ятайте, що спалювання жиру запускається при високому пульсі: від 100 ударів на хвилину і вище. Зона жироспалювання у кожного своя, тому стежте за самопочуттям і результатами тренування або порадьтеся з тренером. Якщо не хочеться бігати, робіть силові вправи, які одночасно дають кардіонавантаження, наприклад, берпі.
5. Ви занадто вимогливі до себе
Накачати м'язи – це не завдання на пару тижнів. Тут знадобляться час і послідовний підхід. Можливо, ви опускаєте руки раніше, ніж встигають з'явитися будь-які результати. Щоб отримати кубики та зберегти їх, потрібно вибудувати довгострокову програму харчування і тренувань. Ключове – займатися регулярно, а не чергувати вихідні, коли ви убиваєтеся в залі, з тижнем бездіяльності.
Надмірна вимогливість теж може поставити хрест на результативності / Фото Unsplash
Важливо і не перестаратися – щоденні тренування до знемоги все одно не допоможуть виростити рельєф за тиждень. Якщо швидко втрачаєте мотивацію, спробуйте займатися не на самоті, а з партнером або фітнес-тренером. Успіхів!
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