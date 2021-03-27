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Чому домашні тренування можуть бути неефективними

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Тренування вдома - фото 1
Тренування вдома / lifehacker

Поки одні показують чудові результати і не планують відновлювати абонементи у спортзал, інші вважають, що домашні тренування їм не підходять. І друге, на жаль, набагато більше. Що ж насправді заважає ефективно займатися вдома?

Ви не виробили звичку

Якщо раніше ви не займалися домашніми тренуваннями, не розраховуйте, що вони одразу ж гармонійно впишуться у ваше життя. Це нова звичка, і її треба виробляти і закріплювати. Нові нейронні зв'язки в нашому мозку за різними даними формуються від 21 до 45 днів – а значить, стільки занять ви маєте виконати вдома, щоб ваш організм зрозумів, що це надовго, повідомляє houstonmethodist.

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Ви не розрахували навантаження

Коли ми тільки приймаємо рішення тренуватися, у нас безліч планів. Але велика ймовірність, що ви не професійний атлет, що звик щодня присвячувати себе спорту. У вас є робота і особисте життя. Ви жива людина, яка іноді втомлюється або не хоче вилазити зранку з-під ковдри.

Ви постійно відволікаєтеся

Це вічна проблема більшості домашніх тренувань. У залі ви переодягаєтеся, залишаєте в шафці телефон і присвячуєте час собі. Удома ви – вдома. Можливо, тут є чоловік і діти. Або домашні тварини, тут телефон, сусіди, плита, телевізор...

Вам не вистачає мотивації

У спортзалі завжди знайдуться ті, хто буде мотивувати до досягнення мети. Там можна піти на групове заняття або працювати під керівництвом тренера, який і правильну техніку покаже, і підбадьорить, якщо втомилися. Удома ж ви сам на сам з роликом з інтернету. Часто ви не до кінця розумієте, що саме треба робити.

Чому домашні тренування можуть бути неефективними - фото 453220

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