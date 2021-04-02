Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Чому не виходить схуднути: 8 головних причин

  • 19
Схуднення - фото 1
Схуднення / pinterest

З кожним днем ​​все більше людей стають прихильниками здорового способу життя і намагаються позбутися зайвих кілограмів. Особливо це актуально з наближенням літа.

Під час схуднення можна зіткнутися з купою проблем. Не всім вдається швидко знизити вагу. 8 причин, чому так відбувається, назвала лікар-дієтолог Катерина Кутіна.

І ще: Чим може зашкодити повільна ходьба

Чому не виходить схуднути?

  • Ви їсте занадто мало. Різке зниження калорій є для організму сигналом тривоги і він починає запасатися.
  • Ви їсте занадто багато. Будь-яка їжа має свою калорійність, яку слід враховувати. Наприклад, в 100 грамах горіхів – близько 600 ккал. Цим не можна нехтувати.
  • Ви не стежите за тим, що їсте. За словами дієтолога, люди, які ведуть щоденники харчування худнуть швидше, ніж ті, хто цього не робить.
  • П'єте зайві калорії. Фреш, лате або келих вина – теж калорійні. Ви можете не їсти, але випивати при цьому зайві калорії. Тільки в чистій воді немає калорій.
  • Їсте мало білка. Дослідження і практика показують, що ті, хто дотримується високобілкового сніданку, відчувають менше почуття голоду протягом дня.
  • Ви переїдайте. Вживання їжі на бігу, перед телевізором, з телефоном тощо. Призводить до переїдання.
  • Ви не п'єте воду. В одному дослідженні люди, які випивали 500 мілілітрів води за 30 хвилин до їжі, втрачали на 44% більше ваги, ніж ті, хто цього не робив.
  • Ви не їсте цільну їжу. Цілісні продукти є дуже ситними і надовго дають насичення.
Чому не виходить схуднути: 8 головних причин - фото 454015

Це цікаво: Три правила для тих, хто хоче схуднути за допомогою бігу

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини