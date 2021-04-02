Чому не виходить схуднути: 8 головних причин

З кожним днем ​​все більше людей стають прихильниками здорового способу життя і намагаються позбутися зайвих кілограмів. Особливо це актуально з наближенням літа.

Під час схуднення можна зіткнутися з купою проблем. Не всім вдається швидко знизити вагу. 8 причин, чому так відбувається, назвала лікар-дієтолог Катерина Кутіна.

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Чому не виходить схуднути?

Ви їсте занадто мало. Різке зниження калорій є для організму сигналом тривоги і він починає запасатися.

Ви їсте занадто багато. Будь-яка їжа має свою калорійність, яку слід враховувати. Наприклад, в 100 грамах горіхів – близько 600 ккал. Цим не можна нехтувати.

Ви не стежите за тим, що їсте. За словами дієтолога, люди, які ведуть щоденники харчування худнуть швидше, ніж ті, хто цього не робить.

П'єте зайві калорії. Фреш, лате або келих вина – теж калорійні. Ви можете не їсти, але випивати при цьому зайві калорії. Тільки в чистій воді немає калорій.

Їсте мало білка. Дослідження і практика показують, що ті, хто дотримується високобілкового сніданку, відчувають менше почуття голоду протягом дня.

Ви переїдайте. Вживання їжі на бігу, перед телевізором, з телефоном тощо. Призводить до переїдання.

Ви не п'єте воду. В одному дослідженні люди, які випивали 500 мілілітрів води за 30 хвилин до їжі, втрачали на 44% більше ваги, ніж ті, хто цього не робив.

Ви не їсте цільну їжу. Цілісні продукти є дуже ситними і надовго дають насичення.

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