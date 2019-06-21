5 правил харчування, які допоможуть не набирати вагу

Худнути не так то і легко, але виявляється, що утримувати вагу на одному рівні з віком стає все важче. Ділимося з вами корисними порадами щодо того, як потрібно їсти, щоб не набирати вагу.

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Правило 1: Три рази, ні крихти між

Про шкоду тягання шматків не писав тільки лінивий. Однакова кількість калорій, але з'їдене за різну кількість підходів викликає неоднакову інсулінову відповідь. 2000 ккал за п'ять прийомів їжі приведуть до 25% більшого виробленні інсуліну ніж ці ж самі 2000 ккал, але за три прийоми. Щоб не тягнуло на перекушування – їжте нормально в основні прийоми їжі.

Правило 2: Чекай 13 годин

Чим менше перерва між вечерею і сніданком – тим гірше організму. Є чудо-система 16/8. Головна ідея в тому, щоб 16 годин не їсти нічого, а за 8 годин організувати всі прийоми їжі. 16 годин може бути забагато, а ось 13-14 годин саме те, що треба. Британськими вченими доведено: вікно голоду організму життєво необхідно. Тут важливо знайти свою золоту середину.

Висновок: однакову кількість їжі, яку з'їли за більший проміжок часу протягом дня (ранній сніданок, пізня вечеря) призводить до більшого набору ваги.

Правило 3: Збовтати й не сильно змішати

На сніданок радять робити смузі. Там завжди має бути джерело Омега-3 – льон, гарбузове насіння, приміром. Також по можливості додавайте несолодкі фрукти та зелень. В кінці можна ще додати насіння Чіа. Смузі виходить максимально густий, тобто не шовкової текстури. Таким смузі можна добре наїстися.

Правило 4: Солодке тільки після основного прийому їжі

Тут все просто: якщо торт зустрічається в шлунку з салатом і основною їжею, він не викличе такого стрибка цукру в крові як якби потрапив туди в компанії чаю на підвечірок. Багато експертів вважать, що солодке з напоями призводить до набряків. Глюкоза – відмінний провідник рідини в клітину. Тому в такому випадку краще давитися пиріжками всухом'ятку.

Правило 5: Не їсти на ніч

Чули, знаємо, але не виконуємо. Дарма! Тут теж усе дуже просто і легко – за 3-4 години перед сном не варто їсти.

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