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Ось чим можна замінити м'ясо без шкоди для здоров'я

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продукти, які замінять м'ясо - фото 1
продукти, які замінять м'ясо

Що робити коли дуже хочеться м'ясних продуктів, а лікарі заборонили їсти м'ясо чи стан здоров'я не дозволяє – читайте далі у статті від Радіо МАКСИМУМ.

Перш за все потрібно розуміти, що саме по собі м'яса хотітися не може, оскільки це не фізіологічний продукт для людини. Якщо звернути увагу на дітей, а вони найближче до природи, то змусити їх їсти м'ясо – ціла проблема.

Але при регулярному вживанні його в їжу, організм звикає, як і до будь-якої іншої шкідливої ​​звички. Крім того, людина в процесі приготування м'яса, всіляко підсилює його смак сіллю і спеціями.

І ще: Біле м'ясо виявилося не кориснішим за червоне

Так що ж робити?

  • В першу чергу, необхідно скоротити вживання м'яса до 2-х разів на тиждень.
  • Готувати м'ясо шляхом варення, тушкування. В такому вигляді воно приносить менше шкоди.
  • Виключити крохмалисті гарніри (приготована картопля, рис, кукурудза тощо).
  • Вживати м'ясо з великою кількістю свіжої зелені та овочів, оскільки хлорофіл, який міститься в рослинах, допомагає звільняти організм від продуктів розпаду тваринного білка.
  • Готувати м'ясо з мінімальним набором спецій і солі, таким чином його багато не з'їсти.
  • У рецептах м'ясо добре заміняє квасоля, тофу та сочевиця. Приміром, у голубцях, пасті болоньєзе фарш можна замінити відвареною червоною або зеленою сочевицею. Тофу може замаринувати та готувати на пательні або на мангалі.

До теми: Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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