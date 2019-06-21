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Ось чим можна замінити м'ясо без шкоди для здоров'я
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Що робити коли дуже хочеться м'ясних продуктів, а лікарі заборонили їсти м'ясо чи стан здоров'я не дозволяє – читайте далі у статті від Радіо МАКСИМУМ.
Перш за все потрібно розуміти, що саме по собі м'яса хотітися не може, оскільки це не фізіологічний продукт для людини. Якщо звернути увагу на дітей, а вони найближче до природи, то змусити їх їсти м'ясо – ціла проблема.
Але при регулярному вживанні його в їжу, організм звикає, як і до будь-якої іншої шкідливої звички. Крім того, людина в процесі приготування м'яса, всіляко підсилює його смак сіллю і спеціями.
І ще: Біле м'ясо виявилося не кориснішим за червоне
Так що ж робити?
- В першу чергу, необхідно скоротити вживання м'яса до 2-х разів на тиждень.
- Готувати м'ясо шляхом варення, тушкування. В такому вигляді воно приносить менше шкоди.
- Виключити крохмалисті гарніри (приготована картопля, рис, кукурудза тощо).
- Вживати м'ясо з великою кількістю свіжої зелені та овочів, оскільки хлорофіл, який міститься в рослинах, допомагає звільняти організм від продуктів розпаду тваринного білка.
- Готувати м'ясо з мінімальним набором спецій і солі, таким чином його багато не з'їсти.
- У рецептах м'ясо добре заміняє квасоля, тофу та сочевиця. Приміром, у голубцях, пасті болоньєзе фарш можна замінити відвареною червоною або зеленою сочевицею. Тофу може замаринувати та готувати на пательні або на мангалі.
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