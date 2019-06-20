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Експерти назвали, яку рибу не можна їсти
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Широко поширена думка, що риба і морепродукти безумовно корисні. Насправді, це не так: риба далеко не корисна. Є навіть така, від якої краще взагалі триматися якомога далі. Читайте далі та дізнайтеся, що не варто їсти.
На жаль, водне плесо нашої планети стало настільки забрудненим, що знайти безпечну рибу, досить непросто. Морська і річкова риба є переносником багатьох серйозних захворювань, оскільки в ній містяться різні паразити, якими людина заражається через свіжу рибу, навіть після маринаду.
І ще: Біле м'ясо виявилося не кориснішим за червоне
В останні роки відзначається інтенсивне забруднення озер і річок стічними водами, сміттям, продуктами тваринництва, які стікають в океан. Риба як губка вбирає в себе всі отруйні речовини, що знаходяться у воді.
Більшість риби, спійманої в відкритому морі, містить токсичні відходи, які знаходяться у воді. Риби накопичують у своїх тканинах ртуть. І чим риба старіша, тим більше відходів вона накопичить.
Ці токсини накопичуються у споживачів риби в жирових тканинах і можуть перебувати там тривалий час, і якщо не проводити очищення організму за допомогою періодичного детоксу та голодування, це призводить до тяжких наслідків.
Риба вирощена на рибних фермах, годується хімікатами, антибіотиками та іншими хімічними добавками, які накопичуються в її тканинах, а потім потрапляють в організм людини. Що також не несе користі.
Чим же замінити такі необхідні жирні кислоти омега-3 з риби?
Існують більш здорові джерела цих кислот – насіння льону, волоські горіхи, тофу, гарбуз, авокадо і пшеничні проростки. Включіть ці продукти у свій раціон, і ви не тільки заповните потребу в жирних кислотах, але й поліпшите роботу шлунково-кишкового тракту.
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